La parte empresarial ve "irresponsable" la amenaza de movilizaciones por el bloqueo del convenio de industrias vinícolas

LOGROÑO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parte empresarial considera "irresponsable" la amenaza de movilizaciones por parte de los sindicatos, especialmente en un momento tan delicado para el sector vitivinícola. "Nuestra voluntad es mantener abierto el diálogo y continuar la negociación en septiembre con el objetivo de alcanzar un acuerdo equilibrado".

No obstante, en un comunicado recogido por la FER, consideran que las peticiones de los representantes sindicales "son irreales y conllevarían la destrucción de empleo, cuyo mantenimiento es prioritario para nuestro sector".

Por ello, "reclamamos una muestra de responsabilidad, ya que esta medida únicamente puede agravar la situación y ocasionar un mayor perjuicio para las empresas, los trabajadores y el conjunto del sector".