Urnas en la mesa electoral - Carlos Castro - Europa Press

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en La Rioja en las elecciones generales a las 14,00 horas se sitúa en el 50,83%, un 5,10 por ciento más que en 2023. La comunidad riojana está entre las comunidades con mayor participación a esta hora, con más de cinco puntos más que la media general, del 45,75 por ciento.

Estos datos están registrados en la página web del Ministerio del Interior https://resultados.29neleccionesgenerales.com/