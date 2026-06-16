El Partido Popular exige al Ministerio de Agricultura que "deje de bloquear las ayudas al arranque de viñedo"

Archivo - Vino viñedo uvas - EUROPA PRESS/VIAJEROSDELVINO - Archivo

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en el Parlamento Europeo exige al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que "deje de bloquear las ayudas al arranque de viñedo". La eurodiputada, Esther Herranz, lamenta que el Gobierno central "aparque la reforma legal necesaria mientras Europa ya ha hecho sus deberes dando luz verde a la financiación".

"Es inadmisible que las autonomías y los viticultores estén dispuestos a cofinanciar el descepe y sea el Ministerio de Luis Planas el único freno", ha lamentado la eurodiputada al conocer que el Ministerio haya decidido aplazar la modificación legislativa para autorizar las ayudas al arranque definitivo de viñedos.

Para Herranz, esta decisión es "un castigo injustificable e irresponsable a un sector estratégico que atraviesa una grave crisis de consumo y rentabilidad". "Desde las instituciones europeas hemos trabajado a contrarreloj para sacar adelante el 'paquete vino' y dotar a los Estados miembros de las herramientas jurídicas y financieras para afrontar esta crisis", ha recordado la ponente del PPE.

"La normativa europea ya permite utilizar los fondos de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) para el descepe. Francia lo está haciendo. Lo que falla aquí no es Europa, es la desidia del Gobierno de España, que prefiere meter las soluciones en un cajón antes que tramitarlas con la urgencia que el campo exige".

Esther Herranz, que también es copresidenta del intergrupo Vino en el Parlamento Europeo, asegura que el Ministerio de Agricultura está dando la espalda al sector y que esta decisión podría suponer dejar en el aire la campaña 2026-2027. Estamos, asegura, ante una parálisis administrativa que "choca con las demandas unánimes del propio sector, de los sindicatos agrarios y de gobiernos regionales que, como el de La Rioja, ya ha presentado alegaciones exigiendo que se incluya esta medida de forma inmediata en el Real Decreto en curso".

"No entendemos nada, las Comunidades Autónomas están dispuestas a aportar fondos regionales, los consejos reguladores avalan la medida y los viticultores no pueden esperar más porque llevan seis campañas con la rentabilidad en jaque. ¿Qué más necesita el ministro para reaccionar?", se ha preguntado la eurodiputada popular.

Además, según explica Herranz, con esta postura del Ministerio español, "se condena a los viticultores españoles a una desventaja competitiva frente a otros productores europeos y no podemos permitirlo", ha concluido. Por todo, la eurodiputada ha exigido al Ministerio de Agricultura que escuche al sector y tramite de manera conjunta todas las mejoras legislativas aprobadas por Europa.