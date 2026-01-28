A partir de este jueves, cortes parciales al tráfico en la calle Sagasta de Logroño

Calle Sagasta de Logroño, tramo hasta Portales - EUROPA PRESS

LOGROÑO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 29 de enero, comienzan las obras de mejora del pavimento de tipo 'calatorao' en la intersección entre la calle Sagasta y la calle Portales, lo que implicará afecciones al tráfico rodado aunque se mantendrá el tráfico de forma alternativa para cada mitad de la sección de la calle a ejecutar.

Las losetas a sustituir en esta intervención pertenecen al antiguo pavimento de la calle Sagasta y no formaban parte de la obra de remodelación ejecutada el pasado año.

Las obras arrancan este jueves, 29 de enero, para el lado oeste y el lado este comenzará el 26 febrero, con previsión de que cada mitad se prolongue 28 días.

En cuanto a las afecciones de tránsito, este corte implicará la circulación con tráfico alternativo en el carril de la calle Sagasta que se encuentre libre de obras.

El tráfico desde la calle Portales tendrá la obligación de continuar de frente o girar hacia la izquierda, impidiendo la circulación desde la calle Portales hacia el Puente de Hierro.

En la esquina norte del cruce se colocarán vallas peatonales para facilitar la convivencia del tráfico peatonal y rodado durante el periodo de trabajos.