La pasarela de Gonzalo de Berceo volverá a estar abierta al tráfico peatonal a partir de mañana lunes - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Se habilitarán los accesos por las rampas existentes en ambos extremos, a la espera de abrir al tránsito las escaleras en los próximos días

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pasarela sobre la vía del tren en la calle Gonzalo de Berceo volverá a estar abierta al tránsito peatonal a partir de mañana, lunes 1 de septiembre, tras la finalización de parte de los trabajos de rehabilitación realizados en la estructura metálica.

Dado que el acceso por las escaleras todavía no está operativo, los usuarios deberán utilizar las rampas que se encuentran a ambos lados de la pasarela. En este sentido, los usuarios de bicicletas y vehículos de movilidad personal deberán hacerlo caminando.

A pesar de esta apertura parcial, se continuarán realizando diferentes trabajos en la pasarela que se prolongarán en las próximas semanas y que no suponen ningún riesgo de seguridad para los usuarios.

Las actuaciones de mejora en la pasarela cuentan con un presupuesto de 469.686,74 euros y están siendo realizas por la empresa Construcciones Mariano López Navarro.

Contemplan la reparación de los daños en la estructura, la sustitución de elementos como peldaños y descansillos dañados, barandillas y anclajes, así como la sustitución del vallado existente por otro que mejorará la seguridad tanto de los viandantes como a la hora de evitar la caída de objetos a la vía del tren.

También se ampliará la anchura de rampas y peldaños y se mejorará la iluminación gracias a la instalación de luminarias de tecnología LED.

Con esta actuación, largamente demandada por los vecinos del entorno, se mejorará la seguridad de viandantes y ciclistas, además de adecuar la pasarela a la normativa vigente en materia de accesibilidad.