El paseo del Mercadal de Calahorra acogerá la Feria de la Golmajería los días 7 y 8 de noviembre

Feria de la Golmajerí - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los días 7 y 8 de noviembre el paseo del Mercadal de Calahorra acogerá la Feria de la Golmajería con 16 estands. La programación incluye talleres infantiles, cuentacuentos y catas para adultos durante el fin de semana Un año más y ya van 20, el dulce será el protagonista en Calahorra durante los días 7 y 8 de noviembre. La carpa instalada en el paseo del Mercadal acogerá la XX Feria de la Golmajería.

Una cita ya consolidada en el calendario turístico de la ciudad, que reunirá a todos los amantes de los dulces.

Esta vigésima edición cuenta con 16 estands y una programación dirigida a todas las edades que se desarrollará durante todo el fin de semana dentro de la carpa.

Mieles Valle del Cidacos y Las ermitas de Arnedillo; chocolates Peñaquel; mermeladas La Encineta y Anamela; La Queleña; las pastelerías Flor y Nata, Dulce en Boca, Kate-Cakes La Leal, La Tentación y Tartdekor; Geleé Boutique; dulces El Avión; confitería Marcos; Con-Sentidos y vermú artesanal El quinto se darán cita, este año, en la Feria de la Golmajería, que abrirá sus puertas el sábado 7 de noviembre a las 11,00 horas y las cerrará a las 14,00 horas del domingo 8 de noviembre.

Las actividades comenzarán el sábado a las 11,00 horas con la visita 'El trabajo del hierro. De la herrería a la fundición', guiada por Ana Jesús Mateos Gil, doctora en Historia del Arte, y organizada por la asociación Amigos de la Historia. La actividad tendrá lugar en el cementerio de La Planilla y se repetirá a las 16,30 horas.

A las 12,00 horas la Cofradía de la Santa Vera Cruz ofrecerá una visita guiada al templo de San Francisco, cuyo precio es de 5 euros, y a las 12,30 horas se impartirá el taller infantil 'Chupachuches golmajos', para el que es necesario inscribirse previamente a través de la web https://losbolos.es/feria-de-la-golmajeria-2026/ para asistir.

A las 13,00 horas habrá una cata de gelatinas dirigida al público adulto, con un precio de 7 euros y plazas limitadas. Las inscripciones se realizarán en el estand de Gelée Boutique.

Por la tarde, la feria reabrirá a las 17,00 horas y a las 18,00 horas serán el cuentacuentos' Cuentos golosos' en la carpa y un taller de decoración de bolsas organizada por ACTIBA en la Primera travesía de Paletillas.

Chocolates Peñaquel celebrará una cata de chocolate y vino por 7 euros por persona a las 19,00 horas. La experiencia incluirá una selección de chocolates maridados con vermú de Benito Escudero, semidulce espumoso Sottomarino de Malón de Echaide y tinto joven de Bodegas Copaboca-Dunviro. Se ofertarán plazas limitadas, entre 10 y 25 participantes, y requiere inscripción previa en la Oficina Municipal de Turismo, en el teléfono 941 10 50 61.

La jornada del sábado incluirá también, a las 19,30 horas, el taller infantil 'ChocoArte: crea tus figuritas de chocolate', con inscripción previa en la web https://losbolos.es/feria-de-la-golmajeria-2026/.

Antes, a las 19,00 horas, el Coro Cuchuflete presentará el espectáculo 'Voces que construyen' en el teatro Ideal. La actuación, organizada por la Cofradía de la Santa Vera Cruz con la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra, combinará música y una puesta en escena visual para colaborar con la restauración del templo de San Francisco. Las entradas tienen un precio único de 10 euros.

El domingo la Feria de la Golmajería abrirá desde las 11,00 hasta las 14,00 horas. A las 12,00 horas se desarrollará el taller infantil 'El laboratorio secreto' de Chocolates Peñaquel, para el que también será necesario inscribirse previamente en https://losbolos.es/feria-de-la-golmajeria-2026/.

A esa misma hora se organizará una visita guiada al templo de San Francisco, con un precio de 5 euros, a cargo de la Cofradía de la Santa Vera Cruz. El punto de encuentro será la puerta principal del templo.

A las 13,00 horas, los más pequeños podrán disfrutar del cuentacuentos 'El país de las delicias'.

La programación cultural continuará por la tarde en el teatro Ideal, que a las 19,00 horas acogerá el espectáculo infantil 'Esto es un poema', de las compañías Los Titiriteros de Binéfar y Violeta y Péndula, organizado por el Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración de la Red de Teatros de La Rioja.

Con esta vigésima edición de la Feria de la Golmajería, Calahorra volverá a convertir el paseo del Mercadal en un punto de encuentro para disfrutar de los dulces y compartir actividades culturales y familiares durante el primer fin de semana de noviembre.

El día anterior al comienzo de esta cita gastronómica, el viernes 6 de noviembre, ACTIBA ha programado el taller 'Atrapasoles de otoño' a las 18,00 horas en la Primera travesía de Paletillas y a las 20,00 horas la compañía La Rural con la colaboración del Ayuntamiento presentará el espectáculo Improyayas más el cortometraje 'Protagonistas' en el teatro Ideal.