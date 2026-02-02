Paso alternativo en la LR-436 en Ventrosa por desprendimiento de piedras en la calzada

Publicado: lunes, 2 febrero 2026 9:16
   LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un desprendimiento de piedra sobre la LR-436 provocó, a última hora de este domingo, que se tuviera que dar paso alternativo, a la altura del kilómetro 1, al taponar la cuneta y aproximadamente un metro del carril, según ha informado SOS Rioja 112.

   Desde el Centro Coordinador de Emergencias se informó a Guardia Civil y se movilizó a mantenimiento de carreteras de Obras Públicas. El personal desplazado confirma que el material caído tapona la cuneta y aproximadamente un metro del carril. Han señalizado un paso alternativo para la circulación de vehículos. Comunicarán cuando la vía quede completamente limpia.

