'El patio de doña Jacinta' aumenta sus espectáculos entre mayo y octubre con gran presencia riojana

Presentación de los espectáculos 'El patio de doña Jacinta' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los espectáculos del 'Patio de doña Jacinta' en el Museo de La Rioja crecen con respecto a otras ediciones, hasta alcanzar en esta ocasión hasta siete, muchos de ellos de artistas riojanos. Se desarrollarán entre mayo y octubre, a las 19,00 horas, con entrada gratuita.

Un cartel que han presentado el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la directora del Museo, Rocío Coletes. Han señalado que "tras la experiencia piloto de la primera edición, y una programación más continuada en la segunda, en esta tercera aumenta la programación".

Se desarrollarán en viernes, el 29 de mayo, 19 de junio, 26 de junio, 10 de julio, 28 de agosto, 11 de septiembre y 2 de octubre. El aforo del espacio en el Museo supera las 220 personas, de un ciclo con una "calidad contrastada artística", ha destacado Iturriaga.

La programación se inicia el 29 de mayo, con el 'Dúo Otero' con 'Entre Falla y Beethoven', que "hará un recorrido entre el repertorio clásico, pero también con una visión ya más contemporánea con piezas del siglo XX y del XXI".

Para el 19 de junio, un quinteto riojano 'Percurioja' propone '(Im)pulso y ritmo', "una agrupación que nace del Conservatorio Eliseo Pinedo, a través de la actual responsable del departamento de percusión, con alumnos que han ido terminando y están situados en los mejores conservatorios".

'Equinoccio' con Carlos Arriazu al piano y Jesús Carbonell, a la guitarra, será el siguiente concierto, en la que realizan "fusión de jazz y flamenco" el 26 de junio, para pasar al 10 de julio con 'Vivace Folk', a través del espectáculo 'Concierto Vivace y la banda de animales', que ofrecerán "melodías y danzas tradicionales, por supuesto con una gran influencia riojana y también Latinoamérica".

El 28 de agosto, será el turno de 'Zarándula' con su montaje 'La pequeña ventana secreta' con "una propuesta muy íntima, esa pequeña ventana secreta, donde se fusionará en este caso la música, el acordeón, la narración y por supuesto el teatro".

Para septiembre, y con un riojano en sus filas, se ha programado, el 11, 'La Sagrada Familia', una "agrupación de cámara, que se basa en el jazz con una línea más contemporánea, más actual".

El ciclo finaliza el 2 de octubre con 'Concordia Coral', a través de 'Historia en Clave Coral', que "van a hacer también las delicias de los riojanos con una propuesta de repertorio coral".