Pedro Piqueras, Juanma L.Iturriaga, Ángela Quintas y Chema Purón reflexionarán sobre la madurez en el Foro de la SER

El foro '8000 días', el evento de la Cadena SER - CADENA SER

LOGROÑO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Después de los 60 años, todavía queda mucha vida por delante y en '8000 días', el evento de la Cadena SER, celebramos la madurez como una etapa activa y llena de oportunidades. Proponen así un encuentro con conversaciones, música y grandes reflexiones para poder repensar este momento de la vida. Estarán Pedro Piqueras, Juanma López Iturriaga, Ángela Quintas y Chema Purón, entre otros.

El evento será este jueves, 23 de abril, en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) en Logroño a las 19 horas. Las invitaciones se agotaron en tan solo cuatro horas pero la entrada es libre hasta completar aforo.

Inspirado en la idea de que aún quedan más de 20 años de vida activa por delante, '8.000 días' es una propuesta que celebra la madurez como una etapa plena, consciente y plagada de oportunidades.

Lejos de los estereotipos que invitan a adoptar en esta edad un segundo plano, este evento pone el foco en quienes quieren vivir con intención, curiosidad y libertad.

Una cita también con un tinte solidario. El evento contará con un sorteo de lotes de vino de Bodegas Eguren Ugarte a favor de la Fundación Canfranc cuya labor se centra en el acompañamiento a personas mayores en residencias con personas voluntarias.

Los protagonistas Pedro Piqueras, Juanma López Iturriaga y Ángela Quintas nos acompañarán en una jornada guiada por Yolanda de la Fuente, catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales.

Intervenciones inspiradoras en las que proponen un formato cercano y participativo. Se hablará de bienestar físico y emocional, nuevos modelos de convivencia y relación, viajes, cultura y gastronomía. Todo ello, con el propósito y el deseo de seguir aprendiendo, creando y aportando.

También contarán con alumnos de la Universidad de la Experiencia de la UR. Precisamente la química y nutricionista y colaboradora de la Cadena SER, Ángela Quintas, incidirá en la importancia de una alimentación adecuada para afrontar esta etapa con todas las garantías. "La idea es que en esos 8.000 días estemos lo mejor posible y que tengamos las herramientas para alimentarnos bien".

PATROCINADORES

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, Universidad de la Experiencia, Riauto, Centro auditivo Ramón Óptica, Feralco-Gesitma, Vitalia, EuroRioja viajes, CEPA Plus Ultra, Librería Cerezo, Carvajal Ausejo, Muebles Rey, Riomader y Extrapiel.