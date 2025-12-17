Espectadores viendo peliculas de Los Trabajos y las Noches - LOS TRABAJOS Y LAS NOCHES

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La película 'Anoche conquisté Tebas', premio a la mejor película del festival 'Los trabajos y las noches'. Una edición, que según ha indicado la organización, llenó las salas y tuvo una gran respuesta del público, que confirma "su consolidación como la gran cita cinematográfica de la ciudad".

El Premio a la Mejor Película del Jurado Oficial fue para 'Anoche conquisté Tebas', de Gabriel Azorín, mientras que 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe, se alzó con el Premio del Público, reflejando una conexión directa con las espectadoras y espectadores logroñeses. El Jurado de la Prensa distinguió a 'Jone, batzuetan (Jone, a veces)', de Sara Fantova, y el Jurado Joven, formado por alumnado del IES Batalla de Clavijo, otorgó su premio a 'Estrany Riu', de Jaume Claret, que también recibió una Mención Especial del Jurado Oficial.

Más allá del palmarés, esta edición ha estado marcada por una gran afluencia de público, con salas llenas durante todo el fin de semana en los Cines 7 Infantes y la Sala Gonzalo de Berceo, así como una notable participación en las actividades paralelas.

Encuentros como la performance en Nave 31, la charla en el Espacio Odisea o los cafés cinematográficos celebrados en lalumbre 7 completaron aforos y reforzaron la sensación de un festival vivo, extendido por la ciudad y acompañado por su comunidad. Con esta respuesta, 'Los trabajos y las noches' confirma que el cine contemporáneo tiene un público fiel en Logroño y que el festival se ha convertido ya en un espacio de encuentro cultural imprescindible para la ciudad.

EL PALMARÉS

El Festival de Cine 'Los trabajos y las noches' ha dado a conocer el palmarés de su VI edición, un palmarés que refleja la diversidad de miradas, sensibilidades y generaciones que han convivido durante el festival, y que reconoce tanto la conexión con el público como la valoración de los distintos jurados.

El Jurado Oficial, formado por Garbiñe Ortega, Florencia de Mugica y Carmen Palacios Hernández, ha otorgado el Premio a la Mejor Película de Los trabajos y las noches 2025 a: 'Anoche conquisté Tebas', de Gabriel Azorín

El jurado destacó la dificultad de la decisión dentro de una programación de gran calidad: "Ha sido muy difícil decidir qué película premiar dentro de una programación en la que las obras se potencian unas a otras. Este fallo ha sido fruto de una conversación muy rica entre nosotras, que nos ha llevado a entender y desentrañar todas sus capas de significación".

"El Premio a la Mejor Película de la Sección Oficial ha sido concedido a una obra que seduce por su capacidad de crear un viaje suspendido en el tiempo, abordando una humanidad atemporal desde un punto de vista profundamente humanista e intimista. Una propuesta radical en lo formal y en lo conceptual, que describe una masculinidad sensible y vulnerable, interpretada por un elenco que ha sabido naturalizar diálogos que incomodan y activan la reflexión".

Mención Especial del Jurado Oficial a 'Estrany Riu', de Jaume Claret "Por su elegancia, por su magnetismo tanto en lo actoral como en su capacidad para crear atmósferas oníricas, por su fotografía y sus referencias artísticas y mitológicas, y por la sutileza con la que aborda la relación familiar, la sexualidad en la adolescencia y la identidad".

PALMARÉS JURADO JOVEN

El Jurado Joven, formado por Lex Fernández Romero, Zaira Eraso Jiménez, Naya Condado Pérez, Marina Iturriaga Martínez, Inés Martín Loma-Osorio, Erik García Añibarro y Diego Bazo Cabezón, estudiantes del IES Batalla de Clavijo, ha concedido el Premio a Mejor Película del Jurado Joven a:

Estrany Riu', de Jaume Claret Muxart "por su simbolismo evocador de la sexualidad a través del agua, el uso del analógico y la originalidad de su proceso fílmico, así como por la confianza que se percibe en el equipo. Por su capacidad para mostrar relaciones humanas e interpersonales, especialmente las paterno-filiales, y la creación de un universo cotidiano y onírico cuidado en todos sus aspectos. Como adolescentes, agradecemos una representación tan clara y cercana".

Mención de Honor - Jurado Joven a 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe "por su representación realista y respetuosa de la comunidad gitana y por el cuidado proceso artístico y creativo con el que se aproxima a una realidad poco conocida. El jurado subraya la naturalidad y dinamismo del guion, el uso del color para acercarnos a los distintos puntos de vista y la valentía de apostar por personas que viven esa realidad en primera persona".

El Premio del Público a Mejor Película 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe. En cada edición, el público de 'Los trabajos y las noches' tiene la misión de votar la película que más le ha interpelado. Este año, una votación abrumadora de las espectadoras y espectadores de Logroño otorgó el Premio del Público a Ciudad sin sueño, confirmando la fuerte impresión que dejó una proyección con la sala completamente llena el sábado por la noche.

La película de Guillermo Galoe, con su mirada profundamente humanista sobre la Cañada Real, conectó de manera directa y emocional con el público, convirtiéndose en una de las experiencias más compartidas y comentadas de esta edición.

El Jurado de la Prensa, formado por José Manuel León, Esther Valverde y Carmen García Yangüela, ha otorgado el Premio a la Mejor Película del Jurado de la Prensa a: 'Jone, Batzuetan (Jone, a veces)', de Sara Fantova "por mostrar con una mirada entre cautivadora y documental el vendaval de emociones que afronta su protagonista en medio de la Semana Grande de Bilbao, en busca del amor libremente, mientras demuestra una madurez conmovedora ante la enfermedad de su padre".

Mención de Honor del Jurado de la Prensa a 'Ariel', de Lois Patiño "Por su dispositivo visual disruptivo y por proponer un planteamiento shakesperiano desde formas originales que giran en torno a la libertad de la creación".

'Los trabajos y las noches Festival de cine y procesos artísticos' se realiza año a año gracias al apoyo de las subvenciones culturales del Ayuntamiento de Logroño, con la colaboración en esta edición del Gobierno de La Rioja, los Cines 7 Infantes, Bodegas Olarra, FITLO, el Instituto Riojano de la Juventud IRJ, PÓLVORA, BIFED, Sadé Visual y el IES Batalla de Clavijo.