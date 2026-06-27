La película 'Un don excepcional' se proyecta este sábado en el ciclo de Cine de Verano de Ciencialia de la UR

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LOGROÑO 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los jardines del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja acogen mañana, sábado 27 de junio, a partir de las 22:00 horas, la proyección de la película Un don excepcional dentro del ciclo Cine de Verano con entrada libre.

Esta actividad calienta los motores de la cuarta edición de 'Ciencialia: fiesta de la Ciencia', que se celebra el domingo 28 de junio en el campus de la Universidad de La Rioja.

'Un don excepcional' (Dr. Marc Webb, 2017) está protagonizada por Chris Evans (en el papel de Frank) junto a la joven actriz Mckenna Grace (que interpreta a Mary) y plantea una reflexión sobre el amor familiar, el talento extraordinario y la lucha por proteger la infancia de una niña prodigio.

En ella se cuenta la historia de Frank Adler, un hombre que, tras el fallecimiento de su hermana, se hace cargo de su sobrina, Mary. Ha prometido ofrecerle una infancia normal, criarla feliz, pero Mary es una niña con un talento extraordinario para las matemáticas. Cuando la abuela materna de la niña descubre su potencial, pretende explotarlo al máximo, y pide la custodia de la menor.

El ciclo Cine de Verano forma parte de la IV Ciencialia: fiesta de la Ciencia, cuya programación se completa con más de una treintena de experimentos, espectáculos y propuestas para público familiar, muchas de ellas relacionadas con el próximo eclipse de Sol; y está disponible en www.unirioja.es/ucc.

Con más de 2.500 participantes en su última edición, Ciencialia se ha consolidado como uno de los principales eventos de divulgación científica de La Rioja. Su objetivo es acercar la ciencia y la tecnología al público general, fomentar el pensamiento crítico y despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes mediante experiencias prácticas y lúdicas.

Es una iniciativa organizada por la Universidad de La Rioja y el Gobierno de La Rioja, con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UR y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.