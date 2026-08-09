Las peras de Rincón de Soto iniciará la recogida de la blanquilla el 12 de agosto

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LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Protegida Peras de Rincón de Soto iniciará su periodo de recolección el día 12 de agosto. Lo hará con la variedad Blanquilla. El día 20 empezará con la pera Conferencia. La campaña, como es habitual, se estrenará en La Rioja Baja y seguirá en los municipios de Arrúbal, Agoncillo, Murillo de Río Leza, Logroño y Fuenmayor.

Las fechas que se barajan para esta zona son el 14 de agosto para la pera Blanquilla y el 24 para la Conferencia. En el resto de La Rioja Media y en La Rioja Alta, los días de inicio de cosecha se decidirán según la evolución de los parámetros de maduración que se están controlando estos días desde los servicios técnicos de la D.O.P.

Desde el Consejo Regulador, se destaca que la cosecha de este año va a ser muy buena en calidad y con mayor contenido de azúcar que la campaña pasada, que ya fue excelente. Se espera una producción similar a la del año pasado en kilos, según estimaciones propias. La D.O.P. resalta que esta cantidad podría haber sido mayor, de no haber sido por las altas temperaturas que se están registrando este verano en la recta final de la cosecha.

Para esta campaña, la D.O.P. Peras de Rincón de Soto cuenta con 1.163 hectáreas acogidas. En el ámbito de las centrales comercializadoras, la denominación cuenta actualmente con 17, lo que supone la casi totalidad del sector comercializador de La Rioja.

SOBRE LA DOP PERAS DE RINCÓN DE SOTO

Las peras de Rincón de Soto obtuvieron en 2002 el reconocimiento como Denominación de Origen Protegida (D.O.P.), convirtiéndose en las primeras peras de España en contar con esta distinción. La D.O.P., gestionada por su Consejo Regulador, garantiza la calidad y la procedencia de las peras de esta zona.

Las Peras de Rincón de Soto se comercializan envasadas y etiquetadas con el distintivo 'Peras de Rincón de Soto'. Este año la D.O.P. Peras de Rincón de Soto ha vuelto a ser reconocida con el premio "Sabor del año 2026".