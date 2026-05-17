Los peregrinos de La Rioja ya pueden contratar online con Correos el envío de sus bicicletas al finalizar el Camino

Los peregrinos ya pueden contratar online con Correos el envío de sus bicis - CORREOS

LOGROÑO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Correos ha informado de que pone a disposición de los peregrinos y peregrinas riojanos que vayan a hacer el Camino de Santiago en bicicleta la posibilidad de contratar online el envío de sus bicis de vuelta hasta sus orígenes.

Se trata de una novedad de El Camino con Correos en el 'Paq Bicicleta', que hasta ahora solo podía solicitarse en oficina. Ahora, la contratación a través de la página web permite dejar todo reservado antes de iniciar la Ruta Jacobea y así evitar la preocupación de cómo hacer regresar la bicicleta de vuelta a casa en La Rioja.

El servicio de 'Paq Bicicleta' puede solicitarse a través de un "sencillo" formulario en el que se indica la fecha en la que se desea enviar la bici desde la Oficina Principal de Correos de Santiago - situada a dos minutos de la Catedral-, cuántas bicis son y la oficina postal de destino.

Además, para los peregrinos que opten por esta modalidad, Correos ofrecerá cajas más grandes (170 centímetros de largo, treinta centímetros de ancho y noventa centímetros de alto) para poder embalar las bicis con el mínimo desmontaje.

Contarán con un seguro de trescientos euros, ampliable según las necesidades y un número de seguimiento para tener la bici localizada en todo momento.

Los peregrinos podrán realizar envíos todos los días, de lunes a domingos, festivos incluidos, de 08:30 a 20:30 horas.