Pérez Moñino (Vox): "Quien quiera venir a España a imponer su cultura debe ser automáticamente deportado a su país"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y portavoz nacional de Agenda España, Isabel Pérez Moñino, junto al portavoz de Vox en el Parlamento de La Rioja, Ángel Alda. - EUROPA PRESS

"El velo es una herramienta política que no tiene nada que ver con la libertad religiosa. Quien quiera venir a España tendrá que adaptarse a nuestra cultura"

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y portavoz nacional de Agenda España, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado este miércoles en Logroño que "quien quiera venir a España a imponer su cultura tiene que ser automáticamente deportado a su país de origen".

El que venga a España -ha proseguido- "tiene que venir aquí a adaptarse a nuestra cultura, a nuestras costumbres y si quieren tener mujeres encerradas en cárceles de tela o si quieren tener los comedores escolares sin cerdo, adaptados con sus menús, o quieren clases de lengua árabe o cultura marroquí, lo tienen muy sencillo, tienen que buscar el aeropuerto más cercano y cogerse un vuelo e irse a Marruecos, a Irán o a Afganistán".

Isabel Pérez Moniño se encuentra esta mañana en la capital riojana junto al portavoz de Vox en el Parlamento de La Rioja, Ángel Alda, y otros miembros del partido para participar en una mesa informativa que se ha situado en la esquina de la calle Muro del Carmen con Muro de Cervantes. Una zona muy cercana al instituto Sagasta donde al inicio de este curso escolar a una alumna se le denegó el acceso al centro por llevar cubierta su cabeza con velo islámico.

Cerca de las puertas de dicho instituto, Vox ha querido hace una declaración sobre la imposición del velo islámico. En su intervención ante los medios Pérez Moñino ha asegurado que hoy están en Logroño "para defender la libertad y la dignidad de todas las niñas y de todas las mujeres".

"Queremos decir alto y claro que nuestras escuelas, nuestras aulas, nuestros institutos y nuestros colegios son espacios de libertad, espacios de dignidad y espacios de conocimiento donde no tienen cabida las imposiciones foráneas ni las ideologías políticos-religiosas que no respetan a la mujer, que no respetan la libertad ni la dignidad de la mujer y que atentan contra la igualdad ante la ley de hombres y de mujeres".

Ante el conflicto del instituto Sagasta, prosigue, "se está abriendo un debate de la libertad religiosa que, por supuesto, nosotros respetamos, pero de lo que venimos a hablar aquí es del velo islámico".

"NO ES UNA PRENDA INOCENTE"

A su juicio, el velo islámico "no es una prenda inocente, no es un accesorio religioso, es una herramienta política impuesta por el fundamentalismo islámico exclusivamente a las mujeres y por eso no tiene que tener cabida en los institutos y en los colegios".

Como ha querido recordar el instituto Sagasta ha aprobado un reglamento interno en virtud del cual se impide el acceso a los alumnos con determinadas prendas, incluido el velo islámico, algo que considera "bien hecho" pero como matiza "esto no debería ser una excepción, hoy no deberíamos estar aquí, esta debería ser la regla en todos los colegios y en todos los institutos de España".

Todo porque, como ha reiterado, "tenemos que proteger y garantizar la igualdad de hombres y mujeres y la dignidad de todas las niñas en todos los colegios y en todos los institutos".

Desde los parlamentos regionales, también en La Rioja, Vox ha propuesto que sean las ccaa las que aprueben una normativa que impida el acceso de prendas misóginas, como es el velo islámico, a los centros educativos de toda España".

"EL PP Y EL PSOE HAN DADO LA ESPALDA A LOS ESPAÑOLES"

Todo ante "un PP y un PSOE completamente rendido que ha dado la espalda una vez más a los españoles y que aplaude el avance del fundamentalismo islámico".

"No deberían ser los propios centros educativos, deberían ser los propios parlamentos autonómicos, las propias comunidades autónomas las que aprobaran esta normativa y no obligar a los centros educativos, a los docentes, a los directores a enfrentarse a las familias musulmanas para impedirles el acceso a estos centros educativos", ha afirmado.

Como ha proseguido, "quien quiera venir a España tiene derecho a una educación, pero también tiene que cumplir nuestras obligaciones y tenemos que garantizar, como he dicho, la dignidad y la libertad de las mujeres".

Para Vox el velo es una herramienta política que "no tiene nada que ver con la libertad religiosa, es una herramienta política de sometimiento de la mujer por parte del islamismo". Así las cosas -reitera- "quien quiera venir a España a vivir, a trabajar, a aportar y a disfrutar de nuestro estado del bienestar en un colegio público, pues tendrá que cumplir las normas de nuestro país y tendrá que adaptarse a nuestra cultura".

"Aquí las mujeres no llevamos velo, aquí las mujeres no estamos sometidas y aquí se defiende y nosotros estamos defendiendo la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de las niñas a poder educarse en libertad", ha finalizado.