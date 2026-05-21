Pérez Pastor destaca una inversión de 23 millones de euros en patrimonio con más de 590 intervenciones

Iglesia de la Asunción de Luezas de Cameros - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LUEZAS

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha destacado que durante esta legislatura se han invertido 23 millones de euros en patrimonio histórico-artístico -complementados y multiplicados con aportes de otras administraciones como ayuntamientos, la diócesis o el propio Estado- frente a los 14 del periodo anterior, con el PSOE al frente del Gobierno riojano. Ha puesto en valor las más de 590 intervenciones realizada en estos tres años y medio.

Pérez Pastor ha respondido de este modo a una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, a través de su diputada, Ana Belén Martínez, en materia de patrimonio histórico-artístico, ya que para la parlamentaria socialista el Ejecutivo riojano que "está obligado a conservar y mantener nuestro patrimonio parece que no lo está haciendo".

Para ello, ha citado cuestiones que han afectado al patrimonio en San Vicente de la Sonsierra, en Nalda, Viguera, Villamediana, Santo Domingo, Briñas, Calahorra o Nájera, entre otras poblaciones. Hechos que ha indicado suceden porque el Gobierno de La Rioja "ha reducido el presupuesto destinado a la conservación del patrimonio en cerca de un 4 por ciento en los dos últimos años".

Martínez ha apuntado, además, que "cuando el Gobierno pierde 3 millones de fondos europeos asignados para actuar en la rehabilitación del patrimonio riojano -en alusión al castillo de Leiva-, lo que de alguna manera le convierte, en el Conrado Escobar del Gobierno regional".

Por estas cuestiones, ha afirmado que "el Gobierno de la Rioja no está siendo eficaz en la conservación del patrimonio riojano y no está cumpliendo el mandato legal que es esencial actuar con celeridad porque ya es tarde para demasiados elementos de nuestro patrimonio". "Asistimos año sí y año también a nuevos derrumbes, desplomes, desprendimientos, pérdidas irreversibles de bienes patrimoniales", ha apuntado la diputada socialista.

Para Martínez "no hablamos de un accidente, cuando un inmueble protegido termina convertido en ruina porque nadie ejecutó medidas preventivas, no hablamos de un accidente, sino que hablamos de un fracaso político, de un fracaso de planificación, de gestión y fracaso en la defensa del interés general".

"Si inviertes menos en conservar tu historia, tu arquitectura, tu cultura, al final cuando llueve es más fácil que el patrimonio colapse. La lluvia no es la causa, es tan solo un invitado añadido, es la puntilla", ha concluido la parlamentaria del PSOE.

RELATO "CATASTROFISTA"

En su respuesta, Pérez Pastor ha indicado que "calificar como excusa cien litros de agua acumulados creo que es bastante frívolo", en referencia al derrumbe de un tramo del muro de contención y la muralla del castillo de San Vicente de la Sonsierra.

A continuación, el consejero ha acusado al PSOE de "querer construir un relato desde la ignorancia; un relato catastrofista que pinte a una Rioja y un Gobierno que no cuida el patrimonio", cuando ha insistido, en que "ha habido más de 590 actuaciones en los últimos tres años y medio".

Pérez Pastor ha recordado que "fui la primera persona en impulsar la salida de un bien de la 'Lista Roja', la ermita de San Martín de Leza, primero impulsando las obras, y luego tres años más tarde ya como senador interlocutando con la propia asociación para demostrarles que la ermita ya estaba recuperada y salió la Lista Roja".

En este punto, ha reconocido que La Rioja tiene 24 bienes en la 'Lista Roja', y "estamos trabajando simultáneamente como nunca antes en la vida en seis, por lo que se va a garantizar que puedan salir". En este punto, ha reconocido que la iglesia de Luezas ha pasado ya a la 'lista verde'.

Para el consejero de Cultura "lo que realmente hace el PSOE con este intento burdo y mentiroso y torticero es poner en duda el trabajo impecable de muchos técnicos". "El patrimonio es una labor constante sobre algo que está sujeto a constante deterioro, y por eso el Gobierno trabaja para ello".

"Hay cosas que se caen total o parcialmente; le pasó al faro de Alejandría, le pasó a Notre Dame de París y le está pasando ahora mismo al Partido Socialista", ha concluido Pérez Pastor.