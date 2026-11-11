El PERI Portillejo I avanza en su tramitación, delimitando un área de ejecución para unas 155 viviendas, 35 de VPO

Archivo - AMP.-Logroño avanza en el desarrollo del PERI 44 'Portillejo I' para vivienda, más zona verde y nuevos viales - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, tras la aprobación definitiva -en el pasado mes de febrero- de la ordenación de la unidad de ejecución'San Lázaro I', continúa avanzando en la ordenación completa del PERI 44 'Portillejo I'.

De este modo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles, de forma provisional, la modificación puntual del Plan General Municipal referida a la delimitación de la unidad de ejecución U.E. N.08.9 'San Lázaro II'.

Se trata de la manzana comprendida entre las calles Portillejo, Rodejón, Avenida de Burgos y la nueva vía ordenada (calle Estrella Sacristán) en la anexa unidad de ejecución 'San Lázaro I'.

Como ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, el documento de esta modificación puntual será ahora remitido a la COTUR como paso previo a su aprobación definitiva en el pleno municipal".

Tiene por objeto la ordenación pormenorizada del citado PERI y la ordenación y delimitación de la unidad de ejecución 'San Lázaro II', de acuerdo con la previsión de la reconversión industrial a uso residencial genérico y en continuidad con la trama urbana residencial, conforme a lo establecido en el Plan General Municipal.

La U.E. N.08.9 'San Lázaro II' abarca una manzana de 18.862,23 metros cuadrados estructurada mediante un paseo público central de carácter peatonal, que estará diseñado en continuidad con otros ámbitos peatonales situados al sur de la Avenida de Burgos.

Al norte de ese nuevo paseo se ordena una manzana residencial con una edificabilidad global de 16.289,71 m2t y una zona libre privada que se distribuye en dos bloques situados junto a la Avenida de Burgos y tres torres ubicadas junto al paseo peatonal central. Entre los cinco edificios se estima que puedan desarrollarse unas 120 viviendas de carácter libre.

Al sur del paseo se plantea un bloque residencial para vivienda protegida en forma de "L", que podría ofrecer unas 35 VPO. A su lado, una nueva parcela dotacional pública de 3.166.85 m2. "Se avanza de este modo en otro PERI desatascado por este Gobierno", ha concluido Celia Sanz.