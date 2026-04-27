La periodista Isabel Virumbrales distinguida como 'Taurina del año' por la Federación Taurina Riojana

La periodista Isabel Virumbrales, presentadora y directora del programa 'Sol y Sombre' de TVR - TVR

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Taurina Riojana (FTR), entidad que engloba a la mayoría de las asociaciones taurinas de la región, ha aprobado la distinción como 'Taurina del año' a la periodista Isabel Virumbrales. Además, Ignacio López Caubilla y Carmelo Betolaza serán galardonados con la Insignia de Plata.

Las distinciones se otorgarán en su tradicional comida de hermandad que coincide con la celebración de la final del Bolsín Taurino de La Rioja, que se desarrollará el 4 de julio.

En una reunión celebrada el pasado sábado 11 de abril, las asociaciones taurinas pertenecientes a este organismo y la propia entidad acordaron conceder la Insignia de Plata de la Federación Taurina Riojana al fotógrafo taurino Carmelo Betolaza y así como al empresario taurino y apoderado Ignacio López Caubilla, ambos estrechos colaboradores de la entidad.

El mismo encuentro dio lugar a que las peñas y clubes taurinos riojanos aprobaron conceder el título de 'Taurino del año' a la periodista Isabel Virumbrales quien dirige y presenta el programa taurino 'Sol y sombra', en TVR, 'Me gustan los toros', en Canal Ebro Radio y responsable de la información taurina en Diario La Rioja así como crítica taurina de Diario de Navarra.

La entrega de distinciones tendrá lugar el próximo 4 de julio en la comida de hermandad que la Federación Taurina Riojana organiza habitualmente como antesala de a final del Bolsín Taurino de La Rioja que, este año, alcanza su vigésima edición.

LOS GALARDONADOS

Carmelo Betolaza Lozano es un reconocido fotógrafo najerino habitual en las plazas de toros de la región. Betolaza une su pasión por los toros y la fotografía captando imágenes que van más allá de la estética de cualquier lance ofreciendo una mirada íntima y personal de las labores de campo o de cualquier espectáculo taurino.

Miembro de la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja recientemente ha resultado ganador de la XIII edición del premio de fotoperiodismo organizado por el Parlamento de La Rioja y la AIG con una instantánea taurina tomada en la plaza de toros Arnedo Arena.

Ignacio López Caubilla, muy ligado al asociacionismo de su localidad natal, Fuenmayor, cuenta con una profunda afición taurina y está vinculado a empresas organizadoras de festejos populares y novilladas. También ha sido pionero en La Rioja como organizador de eventos de entretenimiento dirigidos al público más joven, con la tauromaquia como hilo conductor.

Además, ha realizado labores de apoderamiento con distintas jóvenes promesas del panorama taurino y es conocido por su disposición para ayudar a aquellos que empiezan a caminar por la senda del toreo.

Isabel Virumbrales Sauquillo es una periodista conocida por su compromiso y labor de difusión de la cultura taurina en los medios de comunicación en los que trabaja. Virumbrales se esfuerza en dar visibilidad a todos los estamentos taurinos tanto en su espacio televisivo en TVR como en radio -en Radio Haro y Canal Ebro- y prensa escrita, en Diario La Rioja y Diario de Navarra.

La informadora apuesta por la importancia de mostrar, especialmente a los más jóvenes, los valores de la tauromaquia, así como la importancia de las entidades taurinas de La Rioja. La figura de esta profesional de la comunicación destaca por su claridad, cercanía y enfoque analítico, muy alineado con el periodismo narrativo contemporáneo.

SOBRE LA FEDERACIÓN TAURINA RIOJANA

La Federación Taurina Riojana fue fundada en 1982 por Julio Galarreta con el objetivo de aglutinar a las entidades taurinas de la región. Actualmente está presidida por Salvador Arza y está integrada por la mayoría de las entidades taurinas de La Rioja. Entre los objetivos de FTR destacan la defensa, promoción y difusión de la tauromaquia en La Rioja.