La periodista Olivia García, de 'Rioja2.com', gana la III edición del premio de periodismo científico del CIBIR

Con un reportaje sobre los efectos del cambio climático en el viñedo y en el futuro del vino

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, ha presidido esta mañana el acto de entrega de la tercera edición del Premio de Periodismo Científico CIBIR, convocado por la Fundación Rioja Salud y la Asociación de la Prensa de La Rioja.

El galardón, dotado con mil euros, ha recaído en la periodista Olivia García por el reportaje sobre los efectos del cambio climático en el viñedo y en el futuro del vino titulado 'El vino del futuro será más caro y sabrá distinto: Rioja aplica medidas para resistir a los efectos de la crisis climática', publicado en Rioja2.com y en su edición nacional de elDiario.es el 28 de abril de 2024.

Al acto de entrega del Premio han asistido también el gerente de la Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, y la presidenta de la Asociación de la Prensa de La Rioja, Ana Castellanos.

El jurado ha destacado en su acta que la ganadora del Premio "se sirve de un género periodístico, el reportaje, para poner de relieve la importancia de la ciencia, la investigación y la tecnología aplicadas a un problema global: el cambio climático. Ciencia, investigación y tecnología que ya se utilizan en la vitivinicultura riojana y que cobran más importancia cada año".

El jurado ha valorado cómo la periodista premiada, Olivia García, "ha consultado numerosas fuentes como la del Consejo Regulador, a través de su director técnico, la de una agricultora y bodeguera, la de un experto en sistema integrados de gestión industrial de calidad, seguridad, y medioambiente que es profesor también en la UNIR y la de dos activistas climáticas con cuenta en Instagram, lo que es más que, un guiño a la conjunción de pasado, y presente, a través de la tecnología, la ciencia y la investigación".

"Esta diversidad de fuentes es la mejor forma de explicar el rigor periodístico que Olivia García ha utilizado en la realización y producción del reportaje", subraya el jurado.

Asimismo, el acta valora "el lenguaje cercano y fresco que invita a seguir leyendo, y que proporciona al lector una idea acertada de las consecuencias que el cambio climático tiene en La Rioja y como la tecnología y la investigación han de seguir desarrollándose".

El Jurado ha señalado que, además del incremento del número de piezas periodísticas presentadas -que ha pasado de las cinco de la primera edición, trece en la segunda y 18 en esta tercera-, lo más gratificante es comprobar cómo en tan sólo tres años ha aumentado de manera considerable la calidad periodística de los trabajos presentados. Asimismo, el jurado ha explicado que "algunas de las 18 propuestas de este año no han podido tenerse en cuenta, a pesar de su calidad, porque no respondían a las bases de la convocatoria al no abordar investigaciones o asuntos que de alguna u otra manera tuvieran relación con La Rioja".

El jurado de esta edición ha estado formado por Eduardo Mirpuri Merino, director de Investigación del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja; Eva Vaquero Huguet, periodista del Servicio Rojano de Salud, y María Luz Ezquerro, periodista jubilada de RTVE.