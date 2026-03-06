El periodista Roberto González Lastra gana la IV edición del Premio de Periodismo Científico CIBIR - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Esta mañana ha tenido lugar el acto de entrega de la cuarta edición del Premio de Periodismo Científico CIBIR, convocado por Fundación Rioja Salud y la Asociación de la Prensa de La Rioja. El galardón, dotado con mil euros, ha recaído en el periodista Roberto González Lastra por el reportaje sobre el Centro de Simulación Avanzada de La Rioja titulado 'Una joya de realismo hospitalario', publicado en Diario La Rioja y en larioja.com el 1 de junio de 2025.

Al acto de entrega del premio han asistido la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, el director gerente de la Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, el director de Investigación del CIBIR, Eduardo Mirpuri, y la presidenta de la Asociación de la Prensa de La Rioja, Ana Castellanos.

Durante su intervención, la titular de Salud y Políticas Sociales ha subrayado que "el reportaje ganador pone en valor el Centro de Simulación Avanzada de La Rioja y muestra cómo la tecnología aplicada a la formación de los profesionales sanitarios contribuye a reforzar la seguridad del paciente y a mejorar la calidad asistencial".

Martín ha felicitado a Roberto González Lastra por el reconocimiento obtenido y ha agradecido a "Fundación Rioja Salud su labor en los ámbitos de la investigación y la innovación", así como "al resto de participantes y a la Asociación de la Prensa de La Rioja por su labor para dar visibilidad y trasladar a la sociedad este trabajo".

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

El jurado, conformado por integrantes de Fundación Rioja Salud y de la Asociación de la Prensa de La Rioja, ha considerado que el trabajo galardonado explica con precisión el funcionamiento y la relevancia del Centro de Simulación Avanzada de La Rioja, ubicado en el CIBIR, logrando trasladar al lector de forma clara cómo la robótica de alta fidelidad y la inteligencia artificial se aplican a la formación de los profesionales sanitarios.

En este sentido, el jurado ha establecido en su acta que el artículo destaca por su enfoque divulgativo y por poner en valor el papel de estas herramientas en el refuerzo de la seguridad del paciente y en la mejora de la práctica clínica. Asimismo, también ha subrayado el rigor informativo del reportaje y ha resaltado el despliegue visual del trabajo gracias al reportaje fotográfico realizado por Irene Jadraque, cuyas imágenes contribuyen a reforzar el contenido informativo.

Además, el jurado ha valorado especialmente su enfoque humano y sanitario al acentuar que una mejor formación de los profesionales repercute directamente en la reducción del error humano y en una atención de mayor calidad, situando a los pacientes como principales beneficiarios de esta apuesta por la innovación.

El jurado ha concluido que Roberto González Lastra reúne en 'Una joya de realismo hospitalario' todos los méritos para obtener el premio al combinar interés informativo, un lenguaje cuidado y un tratamiento de la ciencia y la innovación desde múltiples perspectivas. Los miembros del jurado han destacado asimismo la alta calidad del resto de trabajos presentados y han agradecido a todos los participantes su esfuerzo.

Más de 1.300 profesionales del ámbito sanitario ya han sido formados en el Centro de Simulación Avanzada de La Rioja El Centro de Simulación Avanzada de La Rioja, gestionado por Fundación Rioja Salud y situado en el edificio del CIBIR, entró en funcionamiento en abril de 2024 y desde entonces más de 1.300 profesionales del Sistema Público de Salud de La Rioja han recibido formación y entrenamiento a través de la recreación de diferentes procesos asistenciales.

Entre otras actuaciones, el centro reproduce un box de urgencias, unidad de cuidados críticos y reanimación y cuenta con maniquíes de alta fidelidad de pacientes adultos y pediátricos para la enseñanza de diferentes técnicas como la intubación, el cateterismo o la administración de inyecciones.

Del mismo modo, el espacio formativo dispone de simuladores de realidad virtual con los que se podrán afrontar diferentes intervenciones quirúrgicas en un entorno completamente inmersivo, como entrenamientos en ecografía o ensayar intervenciones quirúrgicas con laparoscopia.

Además, entre las diferentes habilidades que se pueden entrenar, destacan técnicas diagnósticas de fondo de ojo o un entrenador digital de diagnóstico de oído. El espacio también dispone de simuladores para la enseñanza en técnicas como la inserción suprapúbica ecoguiada para el entrenador de sondaje vesical, el cateterismo venoso central insertado periféricamente, la punción arterial, lumbar o la epidural ecoguiada.