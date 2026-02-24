Las pernoctaciones hoteleras en La Rioja ascienden un 5% en enero

Archivo - Hotel - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en La Rioja subieron un 5 por ciento en enero en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 51.746 pernoctaciones y encadena 10 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 3,14 por ciento más de turistas en enero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 30.354 viajeros. Por nacionalidad, 26.381 eran residentes en España, el 86,91 por ciento, mientras que 3.974 (13,09 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 2,7 por ciento y los extranjeros aumentaron un 5,9 por ciento.

Del total de pernoctaciones en La Rioja, 44.009 las realizaron residentes en España (un 85,05 por ciento), mientras que 7.738 (14,95 por ciento) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 71,75 euros, lo que representa una subida del 3,1 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 1,96 por ciento respecto al año anterior en La Rioja.

En total, en La Rioja se alcanzó en enero una ocupación del 29,79 por ciento y el sector hotelero empleó a 672 personas (un descenso del 3,4 por ciento interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,07 por ciento, seguida de Madrid (52,87 por ciento) y Cataluña (46,55 por ciento), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (23,6 por ciento), Cantabria (23,81 por ciento) y Castilla - La Mancha (23,93 por ciento).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (35,43 por ciento) en enero junto a Cataluña (14,77 por ciento) y Andalucía (14,29 por ciento).