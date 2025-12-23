Las pernoctaciones hoteleras en La Rioja se elevan un 12,1% en noviembre

Archivo - Recurso de hoteles, turismo, hotel - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en La Rioja crecieron un 12,1 por ciento en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 88.124 pernoctaciones y encadena 8 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 15,08 por ciento más de turistas en noviembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 49.725 viajeros.

Por nacionalidad, 42.836 eran residentes en España, el 86,15 por ciento, mientras que 6.889 (13,85 por ciento) fueron extranjeros.

Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 15,2 por ciento y los extranjeros aumentaron un 14,7 por ciento.

Del total de pernoctaciones en La Rioja, 74.755 las realizaron residentes en España (un 84,83 por ciento), mientras que 13.368 (15,17 por ciento) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 80,08 euros, lo que representa una subida del 0,5 por ciento interanual.

En general, los precios subieron un 2,77 por ciento respecto al año anterior en La Rioja.

En total, en La Rioja se alcanzó en noviembre una ocupación del 42,36 por ciento y el sector hotelero empleó a 860 personas (un incremento del 1,1 por ciento interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,29 por ciento, seguida de Madrid (62,53 por ciento) y Comunitat Valenciana (53,87 por ciento), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (33,31 por ciento), Galicia (33,62 por ciento) y Cantabria (35,14 por ciento).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (29,45 por ciento) en noviembre junto a Andalucía (15,49 por ciento) y Cataluña (13,76 por ciento).