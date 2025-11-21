Las pernoctaciones hoteleras en La Rioja se elevan un 19,8% en octubre

Archivo - Una habitación de hotel - ASOCIACIÓN DE HOTELES DE PAMPLONA - Archivo

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en La Rioja aumentaron un 19,8 por ciento en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 120.354 pernoctaciones y encadena 7 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 17,12 por ciento más de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 66.389 viajeros. Por nacionalidad, 48.816 eran residentes en España, el 73,53 por ciento, mientras que 17.573 (26,47 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 15,1 por ciento y los extranjeros aumentaron un 23,2 por ciento.

Del total de pernoctaciones en La Rioja, 88.347 las realizaron residentes en España (un 73,41 por ciento), mientras que 32.007 (26,59 por ciento) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 89,72 euros, lo que representa una subida del 8,1 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 7,6 por ciento respecto al año anterior en La Rioja.

En total, en La Rioja se alcanzó en octubre una ocupación del 54,05 por ciento y el sector hotelero empleó a 930 personas (un incremento del 6,7 por ciento interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 76,2 por ciento, seguida de Madrid (66,62 por ciento) y Baleares (66,51 por ciento), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (41,15 por ciento), Extremadura (43,11 por ciento) y Asturias (44,46 por ciento).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,32 por ciento) en octubre junto a Canarias (18,66 por ciento) y Cataluña (15,8 por ciento).