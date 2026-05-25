Las pernoctaciones hoteleras en La Rioja se elevan un 3,8% en abril

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LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en La Rioja crecieron un 3,8 por ciento en abril en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 95.185 pernoctaciones y encadena 13 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de abril en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 1,72 por ciento más de turistas en abril que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 53.313 viajeros. Por nacionalidad, 41.043 eran residentes en España, el 76,98 por ciento, mientras que 12.270 (23,02 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 4,1 por ciento y los extranjeros se redujeron un 5,4 por ciento.

Del total de pernoctaciones en La Rioja, 74.259 las realizaron residentes en España (un 78,02 por ciento), mientras que 20.926 (21,98 por ciento) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 87,41 euros, lo que representa una subida del 0,6 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 3,85 por ciento respecto al año anterior en La Rioja.

En total, en La Rioja se alcanzó en abril una ocupación del 43,71 por ciento y el sector hotelero empleó a 840 personas (un descenso del 2 por ciento interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 68,67 por ciento, seguida de Baleares (65,8 por ciento) y Madrid (63,31 por ciento), mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, (38,04 por ciento), Castilla - La Mancha (39,97 por ciento) y Cantabria (40,38 por ciento).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (18,77 por ciento) en abril junto a Andalucía (17,86 por ciento) y Cataluña (17,19 por ciento).