Las pernoctaciones hoteleras en La Rioja se reducen un 12,7% en mayo

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LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en La Rioja en mayo empeoran y descienden un 12,7 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 101.624 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 10,86 por ciento menos de turistas en mayo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 60.179 viajeros. Por nacionalidad, 40.831 eran residentes en España, el 67,85 por ciento, mientras que 19.347 (32,15 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 11,4 por ciento y los extranjeros se redujeron un 9,6 por ciento.

Del total de pernoctaciones en La Rioja, 71.225 las realizaron residentes en España (un 70,09 por ciento), mientras que 30.399 (29,91 por ciento) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 87,03 euros, lo que representa una subida del 2,7 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 5,03 por ciento respecto al año anterior en La Rioja.

En total, en La Rioja se alcanzó en mayo una ocupación del 46,36 por ciento y el sector hotelero empleó a 834 personas (un descenso del 11,6 por ciento interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,46 por ciento, seguida de Canarias (64,98 por ciento) y Comunitat Valenciana (63,99 por ciento), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (39,88 por ciento), Asturias (41,5 por ciento) y Extremadura (42,09 por ciento).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,35 por ciento) en mayo junto a Cataluña (17 por ciento) y Andalucía (15,92 por ciento).