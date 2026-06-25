'El Perro Azul', 'Nueve Lunas' y 'Violeta y Péndula' llevarán el talento riojano a Camino Escena Norte 2026

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Latidos escénicos, Camino Escena Norte' reunirá este año a 18 compañías profesionales de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja, que llevarán sus espectáculos a distintos escenarios de los seis territorios participantes entre el 18 de septiembre y el 15 de noviembre.

En la presentación celebrada hoy en Gijón han participado representantes institucionales y profesionales de las seis comunidades autónomas que integran Camino Escena Norte. La Rioja ha estado representada por el director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Roberto Iturriaga, y por la presidenta de AESCENA, Sonia Oliveira.

La presencia del director general refuerza el respaldo que el Gobierno de La Rioja presta a esta iniciativa a través de su apoyo económico, reafirmando así su compromiso con un proyecto de intercambio cultural que contribuye a ampliar la proyección de las compañías riojanas y a fortalecer la colaboración entre los distintos territorios participantes.

'El Perro Azul', con Peter Pan y Wendy; 'Nueve Lunas', con Juana I de Castilla; y 'Violeta y Péndula', con Esto es un poema son las tres compañías que representarán a La Rioja. Tres propuestas muy diferentes entre sí que reflejan la diversidad, creatividad y calidad del sector escénico riojano. La participación riojana combina la trayectoria consolidada de compañías reconocidas dentro y fuera de la comunidad con proyectos que exploran nuevos lenguajes y formas de expresión artística.

La presencia de estas compañías permitirá que el público de otras comunidades conozca el trabajo que se desarrolla en La Rioja, al tiempo que los escenarios riojanos recibirán algunas de las producciones más destacadas de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y Navarra, favoreciendo el intercambio cultural y la creación de nuevos públicos.

La presentación de esta octava edición ha tenido lugar en Asturias, comunidad que protagoniza este año el FOCO de Camino Escena Norte. Además de acoger el acto de presentación, Gijón/Xixón será sede del encuentro profesional Habitación Peregrina PRO, una cita que reunirá a compañías, programadores, distribuidores y responsables culturales de los distintos territorios para impulsar la colaboración y generar nuevas oportunidades para el sector.

Los 18 espectáculos que forman parte del Itinerario Constelaciones han sido seleccionados por comisiones profesionales independientes de cada una de las comunidades participantes. El resultado es una programación plural que reúne teatro, danza, circo contemporáneo, magia, títeres y propuestas multidisciplinares dirigidas tanto al público adulto como familiar.

En este sentido, Galicia ha seleccionado a las siguientes compañías: Ártika Cía, Teatro de Ningure y Teatro O Cubo. Por su parte, Asturias intervendrá en el intercambio cultural de CEN con El Callejón del Gato, Luz de Gas Teatro Dibújame una palabra y Saltantes teatro. L

a participación de Cantabria correrá a cargo de las compañías Espacio Espiral, Hilo Producciones y Trueba & Trueba Producciones. En representación de Euskadi, se han seleccionado las creaciones de Ados Teatroa, 52 Hercios / 52 Hertz y Tarteann Teatro. Navarra ofrece estar tres propuestas artísticas de las compañías: Cía Mago Hodei Magoa; Dinamo Danza y El Punto Gunea.

Camino Escena Norte se ha convertido en una de las iniciativas de cooperación cultural más importantes del norte peninsular, favoreciendo la circulación de espectáculos, el intercambio profesional y la creación de redes estables entre compañías y espacios escénicos.

Este año, la propuesta visual parte del diseñador Sergio Llunik y nace de su empeño por no hacer un solo cartel, sino un sistema. Por ese motivo, se materializa en cuatro piezas, una por cada lengua de los territorios que recorren el proyecto. Cada una tiene su propio cartel, su propia pareja de figuras, y las cuatro están unidas por las mismas líneas, los mismos colores, el mismo corazón.

SOBRE CAMINO ESCENA NORTE Y LA RIOJA

La Rioja se incorporó oficialmente al proyecto en 2025 de la mano de AESCENA, la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de La Rioja, y con el respaldo del Gobierno de La Rioja. Su adhesión convirtió a la comunidad en el sexto territorio participante de esta red cultural, abriendo nuevas oportunidades de proyección para las compañías riojanas y reforzando la presencia del sector escénico regional en un circuito que conecta a cientos de profesionales y espectadores de todo el norte de España.

ORGANIZACIÓN Y APOYOS CEN es una iniciativa promovida por las propias asociaciones profesionales de productoras de artes escénicas ESCENA GALEGA (Galicia), ESCENASTURIAS (Asturias), ACEPAE (Cantabria), ESKENA (Euskadi), ESNA (Navarra) y, AESCENA (La Rioja). Todas ellas, unidas en la supraentidad Camino Escena Norte Agrupación de Interés Económico, creada específicamente para el desarrollo, gestión y producción de este proyecto.

CEN cuenta con el apoyo económico de gobiernos e instituciones de las seis comunidades implicadas: la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Deputación de Lugo; Gobierno del Principado de Asturias; Gobierno de Cantabria; Gobierno Vasco; Diputación Foral de Araba, Diputación Foral de Bizkaia; Diputación Foral de Gipuzkoa; el Gobierno de Navarra, el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Cultura. Vegalsa-Eroski se mantiene como patrocinador oficial.