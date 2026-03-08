Una persona, evacuada al San Pedro por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en Logroño

Archivo - Camión de Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser esta mañana evacuada a Urgencias del Hospital San Pedro, por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en Logroño, según los datos que acaba de facilitar el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 9,08 horas de este domingo, SOS Rioja ha recibido el aviso de un incendio en una vivienda de la cale San José de Calasanz, nº 14 de la capital riojana.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y Policía Nacional, y se han movilizado a los Bomberos de Logroño, así como a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

A la llegada de los Bomberos, varios particulares habían ya logrado extinguir el fuego con un extintor. El incendio ha afectado a una cafetera, la campana extractora y parte de los muebles de la cocina.

Como consecuencia del suceso, una persona ha tenido que ser evacuada al Hospital San Pedro por inhalación de humo.