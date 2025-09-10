Una persona, herida esta madrugada al caerse de su patinete en Logroño

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida esta madrugada al caerse de su patinete en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 5,22 horas de este miércoles, la Policía Nacional ha alertado a SOS Rioja de la caída de patinete de un varón en la Calle Piqueras de Logroño.

Desde el Centro de Emergencias se ha movilizado a Policía Local y a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herida una persona que a tenido que ser evacuada al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de la capital riojana.