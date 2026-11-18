Archivo - Al ligar ha acudido una ambulancia del SOS Rioja - SOS RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona de más de setenta años ha sido encontrada fallecida, en la mañana de hoy, en la calle Vicente Ochoa, del logroñés barrio de El Campillo, tal y como ha confirmado la Policía Nacional.

Ha sido tras el aviso de un viandante, que ha observado a una persona tumbada en el suelo en una postura que le ha resultado extraña, cuando ha acudido al lugar una UVI Movil del Servicio Riojano de Salud.

Así, tras la llamada del viandante al 112, se han desplazado al lugar los servicios de emergencia que sólo han podido comprobar que la persona estaba fallecida.

A continuación, se ha procedido a avisar a Policía Nacional, que ha activado el protocolo correspondiente.

Los agentes han identificado a la persona, lo cual les ha resultado difícil porque no llevaba documentación encima, pero por fin han podido saber que se trataba de una persona de más de setenta años.