Una persona trasladada al San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico al colisionar dos vehículos en Villamediana

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona fue trasladada al Hospital San Pedro, a última hora del miércoles, tras sufrir un accidente de tráfico al colisionar dos vehículos, por alcance, en el punto kilométrico 1, de la LR-255, en el término municipal de Villamediana de Iregua, según ha informado el SOS Rioja 112.

Fueron varios particulares los que dieron el aviso. Desde el Centro Coordinador se informó a Guardia Civil y se movilizaron a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.