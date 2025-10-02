Una persona trasladada al San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico al colisionar dos vehículos en Villamediana

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño
Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 2 octubre 2025 9:24

   LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Una persona fue trasladada al Hospital San Pedro, a última hora del miércoles, tras sufrir un accidente de tráfico al colisionar dos vehículos, por alcance, en el punto kilométrico 1, de la LR-255, en el término municipal de Villamediana de Iregua, según ha informado el SOS Rioja 112.

   Fueron varios particulares los que dieron el aviso. Desde el Centro Coordinador se informó a Guardia Civil y se movilizaron a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

