Pide nueve años de cárcel por intento de homicidio tras una discusión por usar palabras

Archivo - Palacio de Justicia de La Rioja, juzgados Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide nueve años de cárcel para J.O.I., de 58 años, por un delito de homicidio en grado de tentativa al intentar matar con un hacha a otro hombre que le recriminó el uso despectivo de términos para dirigirse a los andaluces. Le pide una indemnización de 10.975 euros por las lesiones, secuelas y daños morales, así como un alejamiento de la víctima de 10 años.

El juicio se desarrollará el martes, 14 de julio, a las 10,00 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja. El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, narra unos hechos que se produjeron el 20 de septiembre de 2024, a las 16 horas, al finalizar ambos, acusado y víctima, su trabajo en unas bodegas de Calahorra.

Una vez concluido su trabajo se subieron en un vehículo, y el acusado comenzó a realizar manifestaciones despectivas hacia las personas de origen andaluz, afirmando que: "todos los andaluces y malagueños eran mala gente". Ante ello, la víctima respondió que él era andaluz y malagueño y que todos no eran iguales. A raíz de ello se inició una discusión entre ambos.

En el transcurso de la misma, el acusado se dirigió a una caseta situada en la nave, de donde cogió un hacha, y, acto seguido se dirigió a la víctima, quien ya había bajado del vehículo. En ese momento, el acusado, actuando con ánimo de acabar con la vida de éste, alzando el brazo con el hacha en actitud amenazante, se dirigió a él diciéndole "te voy a matar", sin llegar a golpearlo.

Ante ello, la víctima, empuñando unas tijeras que llevaba para el desarrollo de su trabajo, le dijo: "me vas a dar, pues venga, estoy a tu merced", momento en el que el acusado le asestó un golpe con el hacha en la cabeza, impactando en la zona lateral/occipital.

Acto seguido, se subieron nuevamente al vehículo y se dirigieron al hospital de Calahorra, donde a las 16,19 horas se bajó la víctima para ser atendido, dirigiéndose el resto de ocupantes a realizar la compra a un supermercado.

Como consecuencia de estos hechos, el perjudicado sufrió lesiones consistentes en lesión parietal, levemente curvada que se origina en borde superior de pabellón auricular de 6 centímetros de longitud, que presenta sutura. Tales heridas requirieron para su curación tratamiento médico-quirúrgico consistente en quince puntos de sutura y analgesia, necesitando para su sanación quince días de perjuicio moderado.

Como secuelas presenta cicatriz de 5-6 centímetros en región parieto-occipital derecha, que quedará cubierta por cabello valorado como un perjuicio estético de 3 puntos. Además, tuvo un perjuicio personal particular por intervención quirúrgica consistente en sutura de la herida con anestesia local.

El acusado ingresó en prisión provisional por esta causa mediante auto de fecha 23 de septiembre de 2024.

Para el fiscal, estos hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa por el que pide al acusado 9 años de prisión, diez años de alejamiento de la víctima a 1,000 metros, y 10.975 euros de indemnización.