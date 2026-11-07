Piden 11 años de cárcel para una acusada de intentar asesinar a otra mujer en una vivienda de Calahorra

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LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal solicita un total de once años de prisión para una mujer, acusada de un delito de asesinato, en grado de tentativa y con alevosía, después de que intentara matar a otra mujer en una vivienda de Calahorra. El juicio está previsto para el día 18 de noviembre en la Audiencia Provincial de Logroño.

De acuerdo con el relato de los hechos que realiza la acusación, la situación se remonta al día 16 de agosto del año 2029, cuando la procesada J.J.J., se encontraba en una habitación del domicilio de su pareja, en Calahorra, en compañía de otras dos personas más.

Sobre las 22 horas, "en un momento dado, de forma sorpresiva, la procesada agarró un cuchillo de los que habían utilizado para cenar, empujó a J.R.G. hacia adelante y le clavó profundamente el cuchillo en la espalda".

Como resultado de la agresión, "la víctima se tiró al suelo y, estando allí, la procesada se abalanzó sobre ella, teniendo que agarrarle J.R.G las dos manos y pedir auxilio" a las otras dos personas que se encontraban en la vivienda.

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones consistentes "en herida por arma blanca penetrante a nivel de la pared dorsal de hemitórax izquierdo, penetrando hasta el lóbulo pulmonar inferior izquierdo y con sección de una arteria intercostal".

El escrito de la Fiscalía describe además "diagnósticos secundarios", entre los que figuran "fina capa de neumotórax apical y posterolateral superior, moderado derrame pleural izquierdo, discreto hematoma paravertebral posterior izquierdo y signos de enfisema subcutáneo dorsal posterior".

Se especifica que estas lesiones "hubieran puesto en peligro la vida de la víctima de no haber recibido asistencia sanitaria", y que "precisaron para su sanación intervención quirúrgica y tratamiento médico posterior con dos días de perjuicio muy grave, tres días de perjuicio grave y veinticinco de perjuicio moderado".

Se añade, igualmente que "quedaron como secuelas cicatrices que constituyen un perjuicio estético moderado valorado de siete a trece puntos".

La acusación señala que "según informe médico forense, la procesada sufre trastorno de personalidad paranoide y trastorno mental por consumo de sustancias estupefacientes, concluyendo que en el momento de los hechos su capacidad de percibir la realidad pudo estar moderadamente distorsionada, habiendo condicionado su voluntad y cognición".

Estos hechos son, de acuerdo con el escrito, "son constitutivos de un delito de asesinato del artículo 139 del Código Penal, por concurrir su circunstancia 1ª de alevosía, en grado de tentativa" del que "es responsable en concepto de autora" la acusada, con circunstancia atenuante por posible alteración psíquica.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal indica que procede imponer a la acusada la pena de once años de prisión, así como una indemnización de 23.165 euros en concepto de responsabilidad civil por las lesiones y secuelas producidas.