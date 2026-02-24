Piden 4 años de cárcel y 10.000 euros de indemnización para el principal agresor de una pelea en Haro

Archivo - Juzgados de Logroño, Palacio de Justicia de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal solicita una pena de cuatro años de prisión y casi 10.000 euros de indemnización para un acusado de un delito de lesiones al dar un cabezazo así como puñetazos y patadas a otra persona tras una discusión en el exterior de un local de Haro. Además, para otro agresor, B.L., acusado de un delito leve de maltrato de obra, le impone la pena de 2 meses de multa a razón de una cuota diaria de 8 euros.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a la madrugada del 17 de abril de 2022 cuando los dos acusados se encontraban en una discoteca de Haro. Allí coincidieron con la víctima, un joven que estaba acompañado de una amiga.

En un momento dado, este joven recriminó al grupo de amigos de los acusados haber empujado a su amiga y allí comenzó una discusión.

CABEZAZOS, PUÑETAZOS Y PATADAS

Una vez abandonado el local, los acusados y sus amigos se aproximaron a la víctima para atacarla con diferentes insultos y, a continuación, el acusado R.L. con ánimo de atentar contra la integridad física del perjudicado le propinó un cabezazo.

Después se unió a la pelea el otro acusado junto con un menor y le siguieron propinando puñetazos y patadas a la víctima.

Tras analizar los hechos, el Fiscal ha detallado diferentes lesiones en la cabeza de la víctima como consecuencia de los actos del principal agresor, R.L., que le han producido secuelas por perjuicio estético moderado.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de lesiones por parte de R.L. por lo que le impone 4 años de prisión. Además deberá indemnizar a la víctima en 450 euros por las lesiones y en casi 10.000 euros por las secuelas de perjuicio estético moderado.

Para el otro acusado, el Fiscal le acusa de un delito leve de maltrato de obra (al no llegar a causarle una lesión que requiriera asistencia médica o sanitaria) por lo que le impone la pena de 2 meses de multa, a razón de una cuota diaria de 8 euros. Finalmente, al menor que también participó en la agresión se interesa que se acuerde la inhibición a favor del Juzgado de menores con remisión del testimonio de las actuaciones.