Piden 4 años de cárcel o expulsión del país para una mujer por agredir con un vaso a otra en una discoteca de Logroño

La Fiscal solicita una pena de cuatro años de prisión y más de 68.000 euros de indemnización para una mujer acusada de un delito de lesiones con instrumento peligroso al golpear con un vaso a otra en una discoteca del centro de Logroño. La pena se puede sustituir por la expulsión de la acusada de España por plazo de seis años tras cumplir la mitad de la condena, tercer grado o libertad condicional.

Según el escrito de la Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a la madrugada del 1 de enero de 2024 cuando la acusada se encontraba en el interior de una discoteca (situada en la calle Duquesa de la Victoria de Logroño) y golpeó "sorpresivamente" con un vaso y con ánimo de menoscabar su integridad física a otra persona.

A causa de la agresión, la víctima presentó, sobre todo, heridas en la cara (labio, nariz y región frontal). Además, como secuelas presenta diferentes cicatrices que constituyen "perjuicio estético moderado" y estrés postraumático.

A causa de la importancia y visibilidad de las heridas en el rostro, la víctima requirió consulta psicológica, habiendo estado en tratamiento desde el 13/02/24 hasta el 18/04/24.

INFORMES PSICOLÓGICOS

La Fiscal también señala el informe psicológico aportado que concluye que la agredida presenta "mucha ansiedad, dificultades en su vida social, trastorno del sueño, estado emocional decaído y con gran labilidad".

Su situación actual, prosigue el informe, es dependiente de la solución estética que le den. "Ha recibido una respuesta de cirugía plástica que no cumple sus expectativas, pues no dan buena solución estética a dichas cicatrices" y, por tanto, "se valora la secuela de perjuicio estético en la máxima legal".

Además de las heridas físicas, los hechos en sí y las consecuencias han provocado en la lesionada un trastorno psíquico que corresponde a un estrés agudo que ha precisado de tratamiento psicológico.

Debido a las secuelas cicatriciales, el trastorno psíquico ha desembocado en un trastorno por estrés postraumático con síntomas de ansiedad, depresión, fobia social y trastornos del sueño que persisten.

DELITO DE LESIONES CON INSTRUMENTO PELIGROSO

Para la Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de lesiones con instrumento peligroso por lo que procede imponer a la acusada una pena de cuatro años de cárcel con sustitución por expulsión del territorio nacional por plazo de seis años tras cumplir la mitad de la condena, tercer grado o libertad condicional.

Además deberá indemnizar a la víctima con 8.415 euros por las lesiones y por la secuelas psíquicas un total de 60.728,99 euros.