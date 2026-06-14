Piden 5 años y medio de cárcel para una empleada que se quedó parte del dinero de sus clientes de una agencia de viajes

Archivo - Palacio de Justcia de La Rioja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal solicita una pena total de 5 años y 6 meses de prisión para una mujer acusada de un delito de apropiación indebida y otro de estafa al quedarse ilícitamente con el dinero de los clientes de una agencia de viajes de Logroño para la que trabajaba y, a su vez, querer montar negocios "inexistentes y falsos" con otras personas.

El juicio tendrá lugar el próximo miércoles, 17 de junio, a partir de las 09,30 horas en la Audiencia Provincial.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos comienzan en 2013 cuando la procesada, S.P., fue contratada por una agencia de viajes con sucursal abierta en la capital riojana.

Aprovechándose de ese puesto, sobre todo en el año 2016, "se apoderó de importantes cantidades de dinero de los pagos que los clientes entregaban para la adquisición de billetes de transporte, generalmente de avión".

En este sentido, relata el documento, la procesada "o bien se quedaba directamente el dinero en efectivo que le entregaban o bien se lo ingresaban directamente a su cuenta corriente particular. En ningún caso utilizaba el dinero para adquirir los billetes". Además durante este tiempo también se quedó dinero de la propia caja.

Ante ello la agencia de viajes reclama 46.220 euros. El Fiscal considera que dicha empresa es la perjudicada principal al haber tenido que indemnizar a muchas personas y haber soportado el perjuicio del dinero sustraído de su caja.

EMPRENDER NEGOCIOS FALSOS

Pero, además, en la misma época -de forma más puntual pero "con el mismo ánimo fraudulento"- la acusada contactó con otra personas para pedirles dinero para compartir y emprender negocios mercantiles "absolutamente falsos e inexistentes", aún así logró que le transfirieran unos 21.200 euros.

En el escrito del Ministerio Público también destacan que la acusada por problemas personales que venía arrastrando desde tiempo atrás "que le habían llevado al juego y a la inversión online como modo de evasión" alcanzó un grado de adicción moderado, estrés y ansiedad, por lo que precisó de ingreso psiquiátrico.

LAS PENAS

Estos hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida -por el que le imponen una pena de 3 años y 6 meses de prisión- y otro delito continuado de estafa -2 años más-.

Concurre en la acusada la circunstancia atenuante analógica de anomalía o alteración psíquica. Finalmente, Fiscalía destaca la complejidad y dificultades para la determinación de los perjudicados.

A modo de responsabilidad civil deberá indemnizar a la agencia de viajes en la cantidad que se fije en el juicio oral o ejecución de sentencia por el perjuicio sufrido por los pagos indemnizatorios realizados a clientes, así como por el dinero sustraído de la caja/cuenta del establecimiento. También a los clientes perjudicados que puedan determinarse en la ejecución de la sentencia así como a los afectados por emprender negocios "falsos".