Piden 6 años de prisión para un acusado de cuatro robos en varios negocios de Logroño en diciembre de 2025

Archivo - Palacio de Justicia de Logroño octubre 2015 - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal solicita un total de 6 años de prisión, más diversas cantidades en concepto de indemnización, para un acusado de hasta cuatro robos con fuerza en varios establecimientos y oficinas e Logroño, ocurridos a lo largo del mes de diciembre de 2025. El juicio está previsto que se celebre el próximo jueves 15 en la Audiencia Provincial.

De acuerdo con el escrito de la acusación, en primer lugar, el acusado, R.A.P., que cuenta con diversos antecedentes por delitos similares, "entre las 23 horas del día 2 de diciembre y las 7 horas del día 3 de diciembre de 2025, y con ánimo de obtener un beneficio ilícito, rompió la verja de entrada y accedió al interior del establecimiento "Jeff de Bruges" de Logroño".

Allí "se apoderó de la cantidad de 825 euros en efectivo y de productos valorados en 1.236 euros". Se especifica que la compañía de seguros correspondiente "ha abonado la cantidad de 811,18 euros para la reparación de los desperfectos causados, y también ha indemnizado a la perjudicada en el valor de lo sustraído".

En segundo lugar, "entre las 4,24 y las 4,40 horas del día 15 de diciembre de 2025, el acusado intentó romper el cristal de la puerta de entrada de la farmacia "Fernando Leza Angulo", también en Logroño, sin llegar a conseguir su propósito de acceder al interior para apoderarse de objetos de valor".

Con su acción "causó desperfectos en el cristal de la puerta de entrada valorados en 1.011,32 euros, cuyo pago ha sido asumido por la compañía de seguros correspondiente".

En tercer término, "entre las 6,10 y las 6,16 horas del día 20 de diciembre de 2025, el acusado rompió una ventana de la peluquería "Barbershop Peliños", en la capital riojana, para acceder al interior, donde se apoderó de 200 euros en efectivo".

La compañía de seguros correspondiente "se ha hecho cargo de los desperfectos causados en el acceso al establecimiento". Con su acción, además, "el acusado también ocasionó desperfectos en un ordenador y en un sillón profesional, que han sido valorados en 507,26 euros y 966,77 euros, respectivamente, sin que conste que la aseguradora haya asumido el pago de tales importes".

Por último, "sobre las 21 horas del día 20 de diciembre de 2025, R.A.P. rompió el mecanismo de apertura de la puerta de entrada a la oficina del "Grupo Garraposa", situada en el Gran Vía de Logroño, a cuyo interior accedió, apoderándose de una caja de caudales que contenía 5.430,91 euros".

El escrito, en este caso, especifica que "el coste de la reparación de los desperfectos causados no consta cuantificado, existiendo un contrato de seguro con la compañía correspondiente".

Indica la Fiscalía, que, "por auto de fecha 22 de enero de 2026 (Diligencias Previas 60/2026 de la Plaza Nº 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Logroño, en funciones de guardia), se acordó la medida cautelar de prisión provisional de R.A.P, ratificada por auto del mismo órgano judicial de fecha 2 de febrero de 2026".

De este modo, se apunta que todos estos hechos "son constitutivos de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas en establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura", del que se presenta al acusado en concepto de autor, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por ello, se considera que "procede imponer al acusado la pena de 6 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y costas".

A ello se suma que, en concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a las diversas compañías de seguros con las siguientes cuantías: 2.872,18 euros; 1.011,32 euros; 1.474,03 euros; y 5.430,91 euros, entre otras por determinar.