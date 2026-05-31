Piden cuatro años de prisión para un acusado de venta de heroína y cannabis en Logroño

Archivo - Palacio de Justicia de La Rioja, juzgados Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal pide cuatro años de prisión para un hombre, que responde a las iniciales de J.J.N., de 50 años, por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, al ser detenido vendiendo heroína y cannabis en Logroño. Le reclama 320 euros de multa.

El juicio se desarrollará el miércoles, 3 de junio, a las 09,30 horas en la Audiencia Provincial. Según el escrito del Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, el 12 de agosto de 2022, en torno a las 22,30 horas, se encontraba el acusado a bordo de un vehículo estacionado en la calle Najerilla de la capital riojana.

Junto a él, ocupando la posición de copiloto, se hallaba una persona que había previamente concertado una cita con el acusado con la intención de que le vendiera droga; actividad a la que regularmente se dedica el mismo.

El encausado le entregó 0,22 gramos de heroína, 2,76 gramos de resina de cannabis, 3,17 gramos de resina de cannabis, y 0,43 gramos de 2C-B (Tutsi - MDMA).

Tanto el comprador como el vendedor no se percataron que sus actos estaban siendo supervisados por una patrulla de Policía Nacional, quienes se hallaban en el lugar de los hechos 1 desempeñando labores de seguridad ciudadana y habían estacionado el vehículo patrulla en las inmediaciones para aproximarse con sigilo, aprovechando la sombra crepuscular.

Cuando inevitablemente se percatan los ocupantes de la inmediación física de los agentes, el copiloto se apresta a apearse del vehículo y arroja el envase donde portaba las sustancias adquiridas al suelo, hecho que visualmente pasó por alto a los agentes como consecuencia de la oscuridad reinante mas no auditivamente, escuchando con claridad el impacto metálico de la caja contra el suelo y localizándola instantes después.

En el subsiguiente cacheo corporal le fueron aprehendidas al acusado cuatro bolsitas con sustancias adicionales que éste pretendía vender a terceras personas. El total de sustancias habría alcanzado un precio en el mercado ilícito que asciende a 160,35 euros.

Para el fiscal, estos constituyen un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, por el que le pide cuatro años de cárcel y una multa de 320 euros.