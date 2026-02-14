Piden más de 3 años de cárcel al administrador de una sociedad que explotaba mujeres en el club 'Los Tres Marqueses'

Archivo - Vista de la fachada del Palacio de Justicia de La Rioja - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal pide tres años y tres meses de cárcel para A.M.R., administrados de la sociedad mercantil 'Borokai Amenri, S.L.', por dos delitos contra los derechos de los trabajadores, al explotar a 16 mujeres en el club de alterne 'Los Tres Marqueses' de Recajo (La Rioja). Además le impone una multa de 2.700 euros.

El juicio está previsto que se desarrolle el 17 de febrero, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial. Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el administrador no contaba con antecedentes penales en la fecha de los hechos -en mayo de 2023-, si bien posteriormente fue condenado como autor de un delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo a la pena de 6 meses de prisión.

Los hechos por los que será juzgado el martes, se produjeron durante una visita de inspección realizada a 'Los Tres Marqueses, sobre las 19,30 horas del día 11 de mayo de 2023 por parte de los funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja, junto a efectivos de la Guardia Civil.

Allí, se puso de manifiesto que "había dieciséis trabajadoras por cuenta ajena que estaban en plena actividad laboral para la entidad mercantil 'Borokai Amenri, S.L.' -cuyo único socio y administrador es A. M. R- sin estar dadas de alta en la Seguridad Social". De las 16 mujeres, nueve carecían, además, de autorización de residencia y trabajo en España.

La actividad realizada por las 16 personas "cumple los requisitos que caracterizan la relación laboral por cuenta ajena según lo preceptuado en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores".

Así, dichas mujeres "acudían al club estando sometidas a un horario establecido desde las 18,00 horas hasta las 04,00 horas aproximadamente, dependiendo del día; ofreciendo sus servicios con los medios de producción de la empresa -en la práctica, durante el horario de apertura del bar del establecimiento de hospedería- y obteniendo una retribución basada en comisiones al ser invitadas a copas por los clientes por los servicios de alterne que les ofrecen, esto es, acompañamiento y conversación durante su estancia en el bar de dicho establecimiento".

De este modo, el bar "obtenía la mitad del precio de la copa, y la mujer recibía del camarero, en mano, la otra mitad en el momento del abono de la copa". La empresa, a la fecha del inicio de la actuación inspectora, "contaba exclusivamente con nueve trabajadores por cuenta ajena de alta en la Seguridad Social".

Por tanto, más del 50 por ciento de su plantilla total -de 25 personas- estaba trabajando "sin estar dada de alta en la Seguridad Social".

Para el fiscal estos hechos son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los trabajadores, por el que le pide por uno de ellos 2 años y medio de cárcel, y 2.700 euros de multa, y por el otro nueve meses de prisión más.