Piden ocho años de cárcel para un hombre por tráfico de drogas en Rincón de Soto

Archivo - Palacio de Justicia de La Rioja, juzgados Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fiscal pide ocho años de cárcel para S.G.P., de 53 años, por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud, al ser detenido traficando con drogas en Rincón de Soto. Además, le reclaman una multa de 25.000 euros.

El acusado ya fue sentenciado, también por tráfico de drogas, en 2014. Ahora se enfrenta a una 'vistilla' - para ver si se puede llegar a un acuerdo de conformidad, que en caso de no ser así derivaría en señalamiento de juicio- por este delito que se desarrollará el lunes 29 de junio, a las 09,45 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja.

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, narra unos hechos que se produjeron entre octubre y noviembre de 2024. Esas fechas, ante la proliferación del tráfico de sustancias estupefacientes -sobre todo de anfetamina-, detectada alrededor de la localidad de Rincón de Soto, se preparó un dispositivo discreto para una persona -J.M.P.- que traficaba con droga.

Éste que "no desempeña labor profesional ni remunerada alguna, recibía en el exterior de su domicilio, no sin antes cerciorarse de que no existía presencia policial, a personas a las que procedía a entregar sustancias a personas que se acercaban en coche". Así, pudo comprobarse cómo sobre las 10,56 horas de ese día se acercó al vehículo, entregando a través de la ventanilla del copiloto una papelina a su titular, conocido consumidor de este tipo de sustancias.

De la misma manera, ese mismo día repitió idéntica operación de entrega con otra persona, y más tarde el 15 de noviembre hizo lo mismo. Además, en otras ocasiones se le vio proceder a la entrega de estas sustancias en el interior del bar 'Las Palmeras', cercano a su domicilio, aprovechando los horarios de mayor afluencia de clientes para no llamar la atención ni de clientes ni de los encargados".

Ante estas sospechas vehementes, sobre las 18,04 horas del día 22 de noviembre de 2024 se detectó un vehículo conducido por L. C. F., que nada conocía de esta actividad, estacionar a la altura del domicilio de J. M. P., apeándose el acusado, que viajaba como copiloto para introducirse en su domicilio, saliendo cuatro minutos después.

En ese momento, fue discretamente seguido hasta la Avenida del Príncipe Felipe, donde se le detuvo, hallándose oculto en el costado de su cuerpo un envoltorio de plástico con un peso bruto de 1.029 gramos, que resultaron ser 267,98 gramos netos de anfetamina al 61,7 por ciento con un precio en el mercado de 8.012,602 euros y que portaba para su inmediata distribución.

La anfetamina se encuentra incluida en la Lista II del C. de 1971 como sustancia que causa grave daño a la salud. Por Auto de 31/10/25 se sobreseyeron las Actuaciones respecto de J. M. P, por fallecimiento de éste.

Para el fiscal, los hechos constituyen un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud, por el que pide para el encausado ocho años de prisión y multa de 25.000 euros.