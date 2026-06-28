Piden seis años y medio de cárcel por intentar pasar moneda falsa y drogas en un 'vis a vis' en la prisión logroñesa

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LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide a V.M.G., seis años y medio de prisión por un delito de falsificación de moneda y otro de tráfico de drogas -sustancia que causa grave daño a la salud- al ser sorprendida con moneda falsa y anfetaminas que iba a pasar a su expareja en un 'vis a vis' en la cárcel de Logroño.

La acusada se enfrente a una 'vistilla' - para ver si se puede llegar a un acuerdo de conformidad, que en caso de no ser así derivaría en señalamiento de juicio- por estos delito que se desarrollará el martes 30 de junio, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja.

Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, V.M.G. a las 18,30 horas del 6 de enero de 2023 fue sorprendida y detenida previamente al 'vis a vis' que iba a mantener con su expareja portando "de forma consciente y voluntaria a sabiendas" papel moneda alterado y sustancias tóxicas para entregar en dicho lugar.

Efectuado el registro de la misma, se localizó oculto en la zona genital de la acusada billetes falsos; 15 billetes con valor facial de 20 euros y 18 billetes con valor facial de 10 euros, sumando un total de 480 euros; y siete pastillas con el anagrama 'N8' que contiene Naloxona sustancia no sometida a fiscalización y utilizada para tratar la dependencia a opioides y 0,65 bruto y de 0,24 gramos (peso neto), de una sustancia blanca que analizada resultó ser anfetamina.

Para el fiscal, estos hechos constituyen un delito de falsificación de moneda y otro de tráfico de drogas, por el que procede imponerle tres años y medio de cárcel, por el primero y tres años más, por el segundo. Además, le reclaman una multa de 495 euros.