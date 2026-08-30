Piden seis años de prisión para un acusado de robar con violencia y provocar lesiones a su víctima en Logroño

Archivo - Palacio de Justicia de La Rioja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal solicita una pena de seis años de prisión, así como diversas cantidades en concepto de indemnización, para un acusado de un delito de robo con violencia y otro de lesiones que causó a su víctima, a la que asaltó en un parque de Logroño. El juicio está previsto para el próximo día 9 de septiembre en la Audiencia Provincial.

De acuerdo con el escrito de la acusación, los hechos ocurrieron el pasado día 8 de febrero de 2026, cuando un hombre se encontraba paseando a la altura del estanque del Parque Gallarza en Logroño, y el acusado "actuando con el propósito de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial y de forma conjunta con otros dos varones no identificados para asegurar el éxito de su propósito criminal, le pidió un cigarro".

La víctima respondió "disponiéndose a buscar entre sus pertenencias un cigarro para dárselo al acusado", momento en el que "los otros dos varones concertados con el acusado se le acercaron por la espalda diciéndole que les diera todo lo que llevara encima", a lo que la víctima se negó.

Ambos individuos, junto con el acusado, ante esta respuesta, "se abalanzaron sobre la víctima y comenzaron a darle patadas y puñetazos, tirándolo al suelo y continuaron agrediéndole también después mientras le iban sustrayendo varios objetos para, acto seguido, abandonar el lugar a la carrera en dirección a la calle Pérez Galdós esquina con Menéndez Pelayo".

Entre los objetos sustraídos a la víctima figuran una tarjeta de identidad de extranjero; un permiso de conducir; una cadena de plata; una pulsera esclava de plata; una medalla de la Virgen de Guadalupe de plata; un reloj; un teléfono móvil; 80 euros en billetes; una cartera de piel negra; y una tarjeta sim de una compañía telefónica.

Además, como consecuencia de la agresión, la víctima "sufrió contusión costal bilateral, dolor en hemiabdomen derecho y costal en hemitórax homolateral que han ido en aumento, sensación de naúseas sin vómitos, dolor a la palpación y con los esfuerzos de últimos arcos costales de parrilla costal derecha y contusión costal derecha, precisando para asistencia médica y seis días de curación".

Tras los hechos, se decretó para el acusado "la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza", situación "en la que permanece en la actualidad". Se especifica, igualmente, que este hombre "ha sido condenado en varias ocasiones" por delitos similares.

Para la Fiscalía, todos estos hechos constituyen un delito de robo con violencia en las personas y un delito leve de lesiones, de los que responde el acusado en concepto de autor, concurriendo además las agravantes de abuso de superioridad y multirreincidencia.

Por ello, se considera que procede imponer al acusado, una pena de seis años de prisión por el delito de robo con violencia; y por el delito de lesiones, pena de multa de 40 días, con una cuota diaria de 10 euros.

A ello se suma que el acusado "indemnizará a la víctima con 300 euros correspondientes a los días de curación de sus lesiones", así como "al SERIS en la cuantía de la asistencia prestada", así como otra indemnización a la víctima "en la cantidad correspondiente a los efectos sustraídos y no recuperados".