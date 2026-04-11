Piden un total de 28 años y 9 meses de prisión para 6 acusados de tráfico de drogas e integración en grupo criminal

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LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal solicita un total de 24 años y 3 meses de prisión para seis personas acusadas por varios delitos de posesión y tráfico de drogas, a lo que se suma que a tres de estos acusados se les solicita un total de 4 años y 6 meses más de cárcel por otro delito de integración en grupo criminal.

Estos hechos van a ser sometidos a juicio en dos sesiones, que están previstas para estos próximos días 13 y 14 de abril, lunes y martes, en la Audiencia Provincial de Logroño.

Como detalla el escrito de la Fiscalía, los hechos se remontan al año 2022, cuando en la Jefatura Superior de Policía de Logroño "se recibieron diferentes quejas vecinales en relación a la posible existencia de dos puntos 'negros' de venta de sustancias estupefacientes".

Según la información recabada, prosigue la acusación, "los encargados de la venta y distribución de esas sustancias serían dos familias de etnia gitana, con parentesco entre sí".

Serían, además, "conocidas por ese Grupo de Investigación -en referencia a la UDYCO de la Policía Nacional-, ya que a diferentes miembros de las mismas se les había detenido con anterioridad como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas".

Los referidos puntos de venta de sustancias estupefacientes se corresponderían con dos domicilios situados en otras tantas calles del barrio de Varea de la capital riojana, en los que se fueron realizando diferentes seguimientos y actuaciones policiales.

En este sentido, se cita en primer lugar un 'pase' de droga detectado en la zona de Avenida de la Solidaridad de Logroño, en enero de 2022; otro, en la zona de las calles Cigüeña con Beatos Mena y Navarrete, en febrero del mismo año; una tercera, ya en mayo de 2023 -el día 16, en concreto-, en una de las viviendas del barrio de Varea.

Justo un día después, el 17 de mayo de 2023, el escrito refiere hasta otras cuatro actuaciones también relacionadas con este mismo domicilio. En todas ellas -excepto en una, en las que el presunto comprador apuntó que "había acudido a pillar pero que no se le había vendido nada"-, se intervinieron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes, sobre todo heroína y cocaína.

A ello se suman otras dos intervenciones policiales, una el 18 de mayo de 2023, en la que se realizó un seguimiento desde uno de los domicilios de Varea hasta la localidad de Villamediana; y otra, el 24 de mayo, cuando se autorizó la entrada y registro en los dos domicilios situados en este barrio logroñés, así como en sus trasteros y garajes anexos.

Como resultado de esta práctica, en el escrito de la Fiscalía se detalla que, en el primero de los pisos se encontraron, entre otros efectos, varias básculas de precisión, alguna de ellas "con restos de sustancias pulverulentas de color blanco (cocaína) y marrón (heroína)"; tres cuchillos tipo machete; ocho navajas; un puñal; una carabina de aire comprimido; varios dispositivos móviles; o cinco relojes de marca.

A ello se suman "un envoltorio de color blanco que su interior contiene 17,13 gramos brutos de sustancia marrón en roca, heroína (peso neto 14,34 gramos, con una riqueza media del 13,4%), con un valor en el mercado ilícito de 2.743 euros, sustancias destinadas a su venta a terceros en el mercado ilícito".

También "una bolsa transparente con un peso bruto de 27,54 gramos de sustancia blanca en roca, cocaína (peso neto 27,14, con una riqueza media del 52,1% y un valor en el mercado ilícito de 3.551,95 euros)".

E, igualmente, una tercera bolsa "de color blanco con goma de color rosa y transparente de cierre conteniendo sustancia blanca en polvo, cocaína, con un peso bruto de 2,96 gramos (peso neto 2,21 gramos, con una riqueza media del 14,2% y con un valor en el mercado ilícito de 96,13 euros), con un valor total en el mercado ilícito de 1.065,56 euros, sustancias destinadas a su venta a terceros en el mercado ilícito".

Además, en este primer domicilio se hallaron diversas cantidades de dinero repartidas en varias cajas de caudales, que sumaban un total de 1.677 euros, tanto en billetes de 50, 20 y 10 euros, como en monedas de 1 y 2 euros, "procedentes -dice el escrito- de la venta a terceros de sustancias estupefacientes".

En el segundo de los pisos, por su parte, se hallaron, en este caso en billetes de 100, 50, 20 y 10 euros, una cantidad total de 12.580 euros, igualmente "procedentes -dice el escrito- de la venta a terceros de sustancias estupefacientes", así como una balanza de precisión, entre otros efectos.

Todo ello, para la acusación, supone varios delitos: uno, contra la salud pública en su modalidad de posesión con fines de tráfico; y otro, de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, de los que se responsabiliza a los seis acusados -uno de ellos, con el agravante de reincidencia-. Además, en el caso de tres de ellos se considera que han incurrido en un delito de integración en grupo criminal.

Por eso, se apuntan condenas individuales que van desde los 6 años de cárcel -en un caso-; 4 años y tres meses de prisión -para otro de los acusados-; y 3 años y seis meses para los otros cuatro acusados, así como multas -de entre 100 y 10.000 euros- que suman 30.800 euros.

A ello se añade que, para tres de los acusados, en el caso del delito de integración en grupo criminal, se piden penas individuales de un año y seis meses de prisión.