Piden un total de 5 años de cárcel para dos acusados de estafar más de 3.000 euros a una persona con discapacidad

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LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal solicita un total de 5 años de prisión -2 años y seis meses para cada uno- para dos acusados de un delito continuado de estafa, con el que consiguieron extraer con engaños más de 3.000 euros de las cuentas bancarias de una persona con discapacidad.

Está previsto que el juicio por este caso se lleve a cabo este próximo lunes, a partir de las 10 horas, en la Audiencia Provincial de Logroño.

Como figura en el escrito de la acusación, la víctima, que responde a las inciales A.S.M., presenta un grado de discapacidad del 45% reconocido por el Gobierno de La Rioja, con un 31% de discapacidad física y un 20% de discapacidad psíquica por un trastorno cognitivo por trastorno de aprendizaje.

Esta persona conocía a la acusada A.B.C., "quien en los primeros días del mes de julio de 2021, le comentó "que quería solicitar un préstamo y le pidió que él recibiese el importe en su cuenta bancaria y después le entregara a ella el dinero en efectivo, ya que tenía su cuenta bloqueada".

La víctima, como prosigue el escrito, "que ignoraba que él sería el prestatario", accedió a la propuesta de la acusada "y le facilitó su número de cuenta".

De este modo, "los días 14, 15, 16 y 21 de julio de 2021, en cinco ocasiones en total, los acusados -con el que aquélla estaba de común y previo acuerdo-, acompañaron a A.S.M. a varios cajeros automáticos de las entidades La Caixa y Bankia en Logroño para que retirase efectivo de su cuenta bancaria como anticipo del préstamo y entregárselo a ellos".

En concreto, el día 14 de julio, la víctima "realizó dos extracciones, por importe de 900 y 100 euros; el día 15 de julio, una extracción por importe de 1.000 euros; el día 16 de julio una extracción por importe de 300 euros; y el día 21 de julio, una extracción por importe de 1.000 euros".

Por tanto, A.S.M. "extrajo la cantidad total de 3.300 euros, de la que hizo entrega a los acusados, quienes le habían hecho creer que tenían la intención de devolvérsela".

Por otra parte, el día 22 de julio de 2021 fue ingresada la cantidad de 1.200 euros en la cuenta de A.S.M., en concepto de préstamo de la entidad Wenance Lending, encargándose el padre de esta persona "de que se procediera a su devolución el día siguiente".

Con posterioridad a tales hechos, la víctima intentó contactar con la acusada A.B.C. para pedirle que le devolviera su dinero, "sin que ella haya contestado las llamadas ni los mensajes de A.S.M., y sin que ninguno de los acusados haya procedido a la devolución de cantidad alguna".

Todos estos hechos suponen, para la acusación, un delito de continuado de estafa, del que los acusados son considerados coautores, sin que concurran en ellos circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por ello, la Fiscalía considera que procede imponer a cada uno de los dos acusados la pena de dos años y medio de prisión, además de, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización conjunta a la víctima de 3.300 euros, más los intereses correspondientes.