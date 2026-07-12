Piden tres años y medio de cárcel para una reclusa de la prisión de Logroño por tráfico de drogas en el centro

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LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal pide tres años y medio de cárcel para M.M.S, por un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la Salud. La mujer era reclusa de la prisión de Logroño cuando al ser cacheada le fue encontrada droga con la que quería traficar en el centro penitenciario. Le reclaman también 79 euros de multa.

El juicio se desarrolla este lunes, 13 de julio, a las 12,15 horas, en la Audiencia Provincial, si bien antes se enfrenta a una 'vistilla' - para ver si se puede llegar a un acuerdo de conformidad, que en caso de no ser así derivaría en señalamiento de juicio-.

El escrito al que ha tenido acceso Europa Press narra unos hechos que sucedieron el 5 de marzo de 2025. Ese día, a las 16,00 horas, funcionarios de prisiones entraron en la celda del módulo dos en la que se encontraba la acusada con la finalidad de cachearle, ante las sospechas de poseer sustancias estupefacientes.

Allí le intervinieron un papel de plata con una sustancia, que la acusada estaba manipulando y que tenía con la intención de proporcionársela a terceras personas. Tras su análisis en el Laboratorio la sustancia intervenida, resultó ser 0,09 gramos netos de cocaína con una pureza del 90,3 por ciento, que hubiera alcanzado en el mercado ilícito el valor de 26,29 euros.

Para el fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la Salud por el que le pide tres años y medio de cárcel, así como una multa de 79 euros.