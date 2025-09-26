Pirotecnia Tomás gana el XVII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de Logroño

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa Pirotecnia Tomás con sede en Calig (Castellón), se ha proclamado vencedora del XVII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales que se ha celebrado con motivo de las fiestas de San Mateo 2025.

El jurado, encargado de valorar los tres espectáculos incluidos en este concurso, ha decidido por mayoría otorgar el premio a esta empresa castellonense, que gracias a este reconocimiento será la responsable de iluminar el cielo logroñés durante las próximas fiestas de San Bernabé 2026.

Las tres sesiones pirotécnicas, desarrolladas en la ribera del Ebro entre el 22 y el 25 de septiembre, volvieron a convertirse en uno de los actos más multitudinarios de San Mateo.

El lunes 22 abrió la programación Pirotecnia Alta Palencia. El martes 23 fue el turno de Pirotecnia Pibierzo. Finalmente, el jueves 25, Pirotecnia Tomás cerró el concurso con un espectáculo que cautivó al público y convenció al jurado.

El jurado del concurso ha estado formado por Laura Lázaro, concejala de Festejos; Rubén Antoñanzas, concejal de Grupo Municipal del Partido Riojano; Eduardo Modrego, encargado de la supervisión del disparo de los fuegos; Carlos Ezquerro, representante de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja; Cristina Cabezón, representante de la Federación de Peñas de Logroño; y Javier Alfaro, por parte de la Asociación de la Prensa de La Rioja.

Con esta victoria, Pirotecnia Tomás consolida su prestigio dentro del panorama nacional, sumando un nuevo reconocimiento a su trayectoria en el arte de los fuegos artificiales.