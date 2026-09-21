El Pisado de la Uva vuelve a su lugar tradicional y hace real la jota "Logroño huele a vendimia bajo el sol del Espolón"

Antonio Tobalina y Diego Muñoz, herederos de los hermanos Urdiales pisan la uva - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Después de tres años celebrándose en el Instituto Sagasta, el Pisado de la Uva ha vuelto al Paseo del Espolón bajo un sol de justicia que ha hecho real la jota que dice "Logroño huele a vendimia bajo el sol del Espolón".

El público esperaba desde antes de las 12:00, detrás de las vallas de las autoridades e invitados, un acto previsto para esta hora. A las 12:25, sumidos los nervios entre abanicos, algún paraguas a modo de parasol, y un sol que caía a plomo, el público ha empezado a gritar: "Que empiece ya".

"Pedimos disculpas por el retraso, la misa se ha demorado", les decía la presentadora entre algún silbido. Todo se ha pasado cuando, por fin, ha llegado la comitiva y ya los primeros acordes han recibido un "bravo". Los aplausos tampoco han faltado.

Así, tras la Misa Solemne en la Catedral de La Redonda, la Banda de Música ha abierto la procesión hasta el Paseo del Espolón.

Entre los periodistas asistentes al acto, en este ocasión se ha contado con profesionales de la Oficina Española de Turismo en Tokio, que también han querido cubrir el acto.

Han llegado los niños y danzantes; reyes y reinas de cabeceras de comarca; vendimiadores (María García e Israel Gutiérrez); Virgen de Valvanera portada por los Caballeros de Valvanera; y distintas personalidades las personalidades junto a maceros y guardias.

La Banda de Música de Logroño, dirigida por Jose Ángel Cabezón, ha sido la encargada de amenizar la llegada de la comitiva, finalizando en el momento en el que los Caballeros de Valvanera han dejado a la Virgen en el escenario.

La presentadora, la periodista María José Pérez, ha dado la bienvenida a, entre otros, el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán; la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago; o la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz.

Pérez no ha olvidado cómo, por fin, el tiempo ha dejado abandonar el acristalado patio del Sagasta. Y es que el escenario, ha dicho, también forma parte del acto. Tampoco cómo, tras el verano más caluroso, el tinanco se iba a llenar con, casi, los últimos granos recogidos.

En el acto de hoy, ha recordado, se pide protección a la Virgen de Valvanera. Tras sus palabras, los jóvenes danzantes han subido al escenario y se han colocado alrededor del tinanco para ayudar en el trabajo de llenarlo de uvas.

A continuación, han ido llevando sus uvas los niños, uno de ellos tan pequeño que necesitaba de ayuda para andar y ha acabado en brazos, y danzantes; las reinas de las cabeceras de comarca; los niños de las Fiestas de San Bernabé de los distintos colegios de Logroño; el vendimiador y la vendimiadora.

Una vez listas las uvas han accedido al escenario Antonio Tobalina y Diego Muñoz, herederos de los hermanos Urdiales, "de quienes aprendieron el oficio y a los que sucedieron en el año 2014".

Han procedido al pisado de las uvas, arte del que la presentadora ha calificado como de "maestros", mientras la Escuela de Jotas de La Rioja, junto con la Escuela de Rondalla, han interpretado tres temas.

'Lo mejor del mundo entero'; 'Logroño huele a vendimia' y 'Valvanera te ofrecen' han sonado en uno de los momentos en los que más se respira solemnidad, aquel en el que el fruto recogido se pisa, de la manera tradicional, para poder convertirse en vino.

"Lo mejor del mundo entero, el 21 de septiembre, las Fiestas de San Mateo", dice la primera de las jotas y el público, de acuerdo con esta máxima, ha aplaudido. Finalizada esta jota, los hermanos han terminado el pisado mientras los joteros cantaban que "Logroño huele a vendimia (...) bajo el sol del Espolón". Sol intenso, habría que añadir.

Finalizado el pisado, los pisadores han descendido del escenario y una joven ataviada con el traje regional, Noelia León, ha acompañado al presidente Capellán hasta el pie de la escalera.

Capellán, y los vendimiadores, han extraído el primer mosto. Ha sido el presidente quien ha abierto el grifo y los vendimiadores lo han recogido en un jarro.

El obispo, Monseñor Santos Montoya, ha subido al escenario acompañado por la joven vestida de traje regional Teresa García. Tras colocarse junto a la Virgen de Valvanera, a quien Capellán y los vendimiadores han depositado los jarros del primer mosto, lo ha bendecido.

Tras ese momento, Capellán ha pronunciado su discurso, tras el cual, ha presentado las danzas. El Grupo de Danzas de Logroño, dirigido por José Ángel Bartolomé Laguna, ha deleitado con Sones de La Rioja: danzas y tradiciones de nuestros pueblos.

Cuatro de los danzantes se han quedado en el escenario portando la Virgen para escuchar los himnos y, una vez finalizados los aplausos, la presentadora ha dado paso a la Banada de Música de Logroño, que han interpretado el Himno de La Rioja y el himno de España.