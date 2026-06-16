Plan de Actuación del SERIS apuesta por refuerzo en profesionales, reducción listas de espera y mejora infraestructuras

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LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mejora de la accesibilidad, con la reducción de las listas de espera, el refuerzo en profesionales, la digitalización y las nuevas infraestructuras, prioridades del Plan de actuación del Servicio Riojano de Salud 2026, del que ha informado la consejera de Salud, María Martín, en el Consejo de Gobierno.

No obstante, ha sido el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, del que ha dado cuenta del mismo en la comparecencia de prensa. Ha recordado que el documento llega al Consejo de Gobierno tras ser presentado previamente en el Consejo de Administración del Servicio Riojano de Salud por el gerente del SERIS, Luis Ángel González, en una sesión presidida por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín.

El plan se enmarca en la Estrategia 2025-2028 y contempla 60 proyectos estratégicos con medidas en todos los niveles asistenciales, en Atención Primaria y Atención Hospitalaria, con un modelo centrado en el paciente, la innovación y la sostenibilidad del sistema.

Entre los principales retos destaca la mejora de la accesibilidad, con la consolidación del Plan de Gestión de Listas de Espera que logró reducir a la mitad la demora quirúrgica (de 120 a cerca de 60 días) de agosto de 2023 a junio de 2025, pero que "ha sufrido un retroceso a consecuencia de las huelgas realizadas en el último año por los profesionales sanitarios en contra del proyecto ministerial del Estatuto Marco", ha lamentado Domínguez.

No obstante, ha afirmado que "el SERIS continuará en la línea estratégica que estaba dando muy buenos resultados: reforzando la actividad extraordinaria, impulsando la cirugía mayor ambulatoria, la concertación de determinados procedimientos y con medidas específicas en especialidades de mayor demanda como Oftalmología".

El refuerzo de las plantillas es otra de las áreas prioritarias, debido al déficit de profesionales sanitarios que arrastra España. El SERIS "acaba de anunciar la mayor oferta de empleo público de su historia, con 1.182 plazas, fruto del esfuerzo por estabilizar los puestos de trabajo y de la ambición por fortalecer el capital humano".

Asimismo, ha aprobado "la catalogación de determinadas plazas como de difícil cobertura, que se une a otras medidas como el Plan de fidelización y captación de talento puesto en marcha el año pasado con alta tasa de éxito".

La transformación digital y la innovación seguirán siendo otro de los ejes vertebrales de la política sanitaria, con fuertes inversiones en tecnología para mejorar la asistencia (Telemedicina, Hemodinámica, Anatomía Patológica, Doria en el Hospital de Calahorra) y en procesos que garantizan la continuidad asistencial, apoyan la decisión clínica o favorecen la sostenibilidad.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CALAHORRA Y NUEVOS CENTROS EN LA RED

En el balance de 2025, además del esfuerzo en recursos humanos y reducción de listas de espera, destaca el fortalecimiento del Hospital de Calahorra tras su integración en el sistema público de salud el año anterior. En 2025 este hospital comarcal celebró 25 años con más servicios, equipos renovados, la incorporación de nuevos profesionales y un proyecto de ampliación que permitirá aumentar un 40 por ciento su capacidad con 16 nuevas consultas y que se prevé licitar a comienzos de 2027.

"La construcción de nuevas infraestructuras sin duda marcará esta época de la sanidad riojana", ha señalado Domínguez, que ha indicado que a las obras del nuevo centro de salud de Calahorra, se suma la construcción del nuevo Centro de especialidades y cirugía mayor ambulatoria Adoración Sáenz, junto al CARPA, y recientemente se han impulsado las ampliaciones de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro de Logroño, con un nuevo edificio de tres plantas y la remodelación de las actuales instalaciones; así como del CIBIR+, que duplicará su capacidad investigadora.

En el CIBIR se puso en marcha el año pasado la Unidad de ensayos clínicos con medicamentos innovadores, otro de los hitos destacados como ejemplo de colaboración entre la parte de investigación y la clínica, de avance entre entidades públicas y privadas y, sobre todo, de esperanza para los pacientes riojanos y de muchos otros lugares para los que La Rioja es referente en este ámbito.

"INVERSIÓN SANITARIA RÉCORD EN 2026"

"Fruto del permanente compromiso del Ejecutivo autonómico con la mejora de la atención sanitaria que reciben los riojanos, las partidas presupuestarias destinadas a la Sanidad han experimentado un aumento constante y continuando hasta superar en el vigente presupuesto los 677 millones de euros, una inversión sanitaria récord en la historia de nuestra Comunidad y que, por ejemplo, supera en 90 millones la partida para salud de las cuentas regionales del ejercicio 2023", ha resaltado el portavoz.

En virtud de esa convicción y del esfuerzo presupuestario, nuestra comunidad comenzó el año 2026 superando por primera vez la inversión de 2.000 euros por habitante, con 2.088,20 euros por persona en el momento de entrar en vigor los presupuestos. En cuanto al personal, el Servicio Riojano de Salud ha pasado de 505 facultativos especialistas en el ámbito hospitalario en 2023 a los 701 a principios de 2026 y, con la integración del Hospital de Calahorra en el SERIS, la plantilla global de médicos se incrementó en 129 el año pasado.

Al margen de eso también se ha producido un aumento de 67 especialistas. En Urgencia Hospitalaria se ha pasado de 48 a 69; en

Familia, de 311 a 318; en Emergencia, de 31 a 34; en Enfermería de 1.272 a 1.510.

"Una evolución creciente que evidencia, pese al complicada coyuntura nacional, que se está dimensionando el sistema adecuadamente, porque el incremento en la demanda asistencial se acompaña de nuevas dotaciones de personal, estables, además", ha concluido el portavoz .