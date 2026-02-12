Plan de Competitividad Comercio Minorista riojano apuesta por modernización, sostenibilidad, talento y nuevos mercados - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha presentado, en el Consejo Riojano de Comercio, el Plan de Competitividad del Comercio Minorista de La Rioja 2026-2028, "una hoja de ruta renovada que plantea una estrategia integral para reforzar la competitividad, la resiliencia y la innovación del sector".

Frente a las transformaciones globales que exigen los cambios sociales y la digitalización de la economía, los nuevos hábitos de consumo, la demanda emergente y el actual contexto de competencia, el Gobierno de La Rioja apuesta por impulsar un modelo de pequeño comercio minorista "más competitivo y revitalizado, compartido por todos los agentes público-privados implicados". Para ello, ha dotado de 7.639.700 euros a esta estrategia diseñada para el periodo 2026-2028.

El Plan de Competitividad del Comercio Minorista de La Rioja gira en torno a cinco ejes: las sinergias con otros sectores y agentes sociales; la modernización; la sostenibilidad y el equilibrio territorial; la retención de talento y el relevo generacional; y el acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales. "El enfoque de este plan es participativo, tiene visión de futuro y está comprometido con la cohesión social y territorial", ha incidido León.

"CLAVE"

El comercio minorista es "clave" para el empleo y la cohesión territorial de La Rioja, ya que "actúa como motor de vida en pueblos y ciudades, generando valor económico, social y cultural". En este contexto, es necesario "avanzar hacia un nuevo modelo de cogobernanza público-privada con más cooperación, implicación, iniciativa y participación de comerciantes y asociaciones sectoriales; y generando sinergias con otros sectores y agentes sociales".

Esto requiere una actualización y adecuación normativa del Decreto 63/2006, por el que se creó el Consejo Riojano de Comercio; de la Ley 3/2005, de 14 de marzo, de Ordenación de la Actividad Comercial y las Actividades Feriales en la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre grandes superficies y espacios comerciales en el entorno urbano; y de la propuesta de Ley para el desarrollo de las Zonas de Impulso Comercial Urbano de la Rioja (ZIC).

Otras medidas específicas incluidas en este primer eje serán la creación de una red de apoyo regional para la atención al comercio minorista o la creación de un Código de Buenas Prácticas del comercio riojano.

Por otra parte, la modernización del sector pasa por "la digitalización, la innovación y la omnicanalidad de los procesos de gestión comercial, ventas y relación con la clientela". En torno a este eje, pivotan la creación del Observatorio del Comercio Minorista, el programa de ayudas a la competitividad del comercio minorista, formación en digitalización y posicionamiento del comercio riojano minorista o el análisis de las necesidades de infraestructuras tecnológicas y espaciales del sector.

FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO

Otro de los grandes objetivos radica en fomentar el emprendimiento, la renovación y el relevo generacional en el comercio minorista mediante el programa Releva y Emprende. Para ello, "el Gobierno fomentará la oferta formativa del comercio minorista riojano y mejorará la sensibilización y prestigio del emprendimiento comercial con el impulso de unas becas excelencia en comercio, un programa de ayudas para la formación en competencias y para el éxito comercial".

El cuarto eje del Plan del Comercio Minorista camina "hacia un modelo medioambiental de comercio minorista más sostenible y socialmente responsable, partícipe del desarrollo territorial y local para garantizar su futuro y el de la región, favorecer la cohesión social, la integración cultural y la superación de los desequilibrios territoriales". Precisamente, el equilibrio se fundamenta en la optimización en la gestión de residuos, el fomento de la sostenibilidad energética y bajas emisiones o el impulso al comercio de proximidad. Un censo vivo de establecimientos comerciales es otra de las acciones previstas.

Por último, León ha querido valorar la importancia del "desarrollo y la promoción de una marca de comercio minorista de La Rioja con potencial para la promoción de este sector y la comercialización de sus productos en nuevos mercados nacionales e internacionales, al mismo tiempo que atrae nuevas inversiones a La Rioja". En este sentido, el Ejecutivo regional apoyaría el desarrollo de la propuesta y constitución de una marca sectorial, un plan para la apertura de mercados nacionales e internacionales, sistemas de fidelización comercial o la sensibilización y difusión comercial.

El Consejo Riojano de Comercio, órgano colegiado de carácter consultivo y de participación en materia de ordenación y promoción comercial de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Decreto 63/2006), está integrado por representantes de la Administración regional, FER, Cámara de Comercio, organizaciones sindicales y asociaciones de comerciantes y consumidores.

3.478 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN LA RIOJA

De acuerdo a los datos facilitados por el Observatorio del Comercio de La Rioja en 2026, esta Comunidad Autónoma cuenta con un total de 3.478 establecimientos comerciales. Más del 30 % de los censados pertenecen al sector de la alimentación, seguido en número por los comercios textiles (16,8 %), los de equipamiento del hogar (15,3 %) y farmacias o perfumerías (11,6 %). Asimismo, más del 80 % de los comercios localizados en la región (2.797) están ubicados en cabeceras de comarca, siendo Logroño la localidad con mayor cantidad de establecimientos (1.784).