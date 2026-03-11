El plan contra consumo y tráfico minorista de drogas en zonas de ocio en La Rioja se saldó en 2025 con 32 detenidos

Archivo - Edificio de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plan de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas y locales de ocio, que dirige la Delegación del Gobierno en La Rioja en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), concluyó el año pasado con 32 detenidos en la comunidad autónoma y la desactivación de un punto de venta de droga.

El objetivo del Plan, vigente desde 2006, es disminuir el riesgo que representa la amenaza del tráfico minorista y consumo ilícito de drogas entre la juventud en los lugares de mayor asistencia ciudadana para disfrutar de sus momentos de ocio.

Las FCSE trabajan permanentemente todo el año en La Rioja para luchar contra consumo y tráfico de drogas, aunque dentro del Plan se prevén cuatro fases de intensificación que suelen coincidir con Carnavales, Semana Santa, verano y Navidad, periodos, todos ellos, con mayor concentración de personas y eventos.

En concreto, durante el desarrollo de las acciones policiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se interpusieron 350 denuncias por posesión o consumo de drogas y se llevaron a cabo 250 decomisos.

Asimismo, como consecuencia del intenso trabajo de vigilancia que realizan Policía Nacional y Guardia Civil, se inspeccionaron 99 establecimientos y, solamente en una de las inspecciones hubo que denunciar al titular del establecimiento, lo que demuestra que la persistencia en el control mejora los resultados.

En cuanto a las drogas incautadas en La Rioja durante el desarrollo de este Plan en 2025, a diferencia de otros años, en los que la aprehensión más común era la marihuana y el hachís, el speed fue la primera sustancia más incautada, gracias a una operación concreta que se llevó a cabo en Navidad.

ERRADICACIÓN EN ENTORNOS DE CENTROS EDUCATIVOS.

Por otro lado, Guardia Civil y Policía Nacional también actúan a través del Plan de erradicación del consumo de drogas en centros y entornos educativos, cuyo objetivo primordial es disminuir el riesgo que representa la amenaza de dicho tráfico minorista y consumo ilícito de drogas entre los jóvenes en las zonas educativas.

De acuerdo a los datos obtenidos durante 2025, un año más se comprueba que el tráfico de drogas no es un problema significativo en el entorno escolar en La Rioja.

El trabajo de vigilancia de la FCSE fue muy intenso con 79 centros educativos inspeccionados, a los que hay que sumar los 60 establecimientos del entorno, y 1.235 identificaciones llevadas a cabo durante el año pasado.

En cuanto a las drogas incautadas, en 2025 se continúa con la fuerte reducción de los años anteriores en incautación de marihuana (18 gramos), incluso mientras se mantienen cifras elevadas de centros educativos y del entorno inspeccionados y de servicios realizados.

En cuanto a la resina de hachís, en La Rioja se pueden considerar no alarmantes los 25 gramos incautados.

Por otro lado, sí es reseñable que una actuación en Logroño permitió la interceptación de un alijo de speed de 226 gramos, que ha supuesto más de lo incautado en todas las fases de los 19 años anteriores del Plan.

Fuera de esa actuación, hubieran sido solo 2 gramos incautados, en línea con los datos de los últimos años, y puede considerarse prácticamente que esta sustancia es residual en el entorno escolar.

Por último, la cocaína no es una droga que circule demasiado en el entorno escolar y su incautación se mantiene en valores mínimos, con un total de 4 gramos.