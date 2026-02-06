El I Plan de Digitalización permite a una veintena de comercios locales mejorar su posicionamiento online y ventas

Archivo - El concejal, Miguel Sáinz - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aprender a contar la historia de una marca, enseñar a cuidar el entorno, crear alianzas entre empresas, poner en valor el oficio, animar "a comprar como antes" y vender con humor en redes sociales son algunos de los aspectos que veinte comercios logroñeses han podido mejorar gracias al I Plan de Digitalización del Comercio Local que equilibra el comercio 'a pie de calle' con la venta 'online'.

Hacer sencillo el mundo digital para los comercios locales y que puedan manejar estos dos tipos de propuestas con total garantía de éxito ha sido la propuesta del Ayuntamiento, cuyos primeros resultados han sido todo un éxito al mejorar en diferentes indicadores comerciales.

Así lo ha destacado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, quien ha asegurado que "el comercio logroñés tiene presente y futuro". Y ello es "gracias al esfuerzo de nuestros propios comerciantes que llevan meses invirtiendo en ponerse al día, superarse y brillar tanto en la presencia online como a pie de calle".

Todo ello gracias al apoyo y monitorización de la empresa 'Reinventarse' que les ha ayudado, en apenas cuatro meses, a "precisamente eso, reinventarse" para ganar espacio en el mundo digital. Un plan que, como han indicado, seguirá teniendo continuidad para estos comercios y que ya lanza su segunda edición para que "al menos" otros 20 comercios se animen a realizarlo.

"OMNICANALIDAD"

El concejal ha destacado que "los resultados son brillantes". En este plan se aúna así el lado más humano de los comercios, su personalidad, con un plan de digitalización, junto al Ayuntamiento y la Cámara de Comercio para avanzar en la "omnicanalidad", es decir, en apostar por los comercios que venden en la calle y también online". Una estrategia empresarial que integra todos los canales de venta y comunicación (físicos y digitales) para ofrecer una experiencia de cliente coherente, fluida y unificada.

El responsable del área de Comercio de la FER, Fernando Cortezón, ha destacado la importancia de los resultados que, por ejemplo, en digitalización de atención al cliente por 'WhatsApp Business' de estos 20 comercios se ha incrementado de un 15 a un 98 por ciento, en el uso de las redes sociales se ha subido de un 26 a un 95 por ciento y en ventas adaptadas de un 15 a un 95. Incluso en IA se ha aumentado de un 5 por ciento a un 80, "lo que creemos que son resultados magníficos".

"NO RENDIRSE"

Durante el curso se han dado a conocer las herramientas más sencillas y fáciles para que los comercios pudieran comenzar a conocer el mundo online y después se ha mejorado el posicionamiento, la visibilizadad y el perfil de empresa en Google para mejorar también el posicionamiento local. Todo a través de un acompañamiento sencillo y con grandes dosis de optimismo para no rendirse y superar cualquier obstáculo.

El programa ha ayudado así a "cambiar la manera de vender y la mentalidad. Tienen que entender que la gente joven ha cambiado su forma de comprar y hay que adaptarse", ha afirmado su responsable.

Desde el Ayuntamiento de Logroño finalmente han animado a nuevos comercios a participar en la segunda edición de este Plan de Digitalización a la vez que ha recordado la gran apuesta por la que van a trabajar en los próximos dos años para conseguir que Logroño sea Ciudad del Comercio Europeo.

"Animamos a todos los comerciantes a que participen, queremos incentivarles y que vean los resultados". Todo ello, ha finalizado Miguel Sáinz, a pesar "de que muchas marcas quieran abandonar la ciudad por políticas que se dan en toda España".

"Nosotros, Logroño, no somos una excepción pero sí que queremos marcar una pauta y decir que el comercio no se rinde, sino que se revela ante esta situación. En San Antón se han ido cinco comercios, pero también han venido otros cinco, no es tan mala la situación como la pintan y hay elementos para ser optimistas", ha finalizado.