La plantilla de Cocatech inicia huelga indefinida "ante el bloqueo total del convenio colectivo"

LOGROÑO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de Cocatech ha procedido a la convocatoria de huelga indefinida en la empresa a partir del próximo domingo como respuesta "al bloqueo absoluto en la negociación del convenio colectivo por parte de la dirección".

La empresa, dedicada a la fabricación de cápsulas de café, se encuentra ubicada en Nájera y cuenta con más de 170 trabajadores y trabajadoras, entre contratos fijos y ETTs. Tras varios meses de reuniones, "en las que se produjeron algunos avances iniciales fruto de la presión y la voluntad negociadora de la parte social, en las últimas semanas la negociación ha quedado completamente paralizada".

La empresa "no ha presentado ninguna propuesta de mejora, manteniéndose en una actitud cerrada, inmovilista y sin voluntad real de alcanzar un acuerdo, lo que ha llevado la negociación a un punto muerto. Esta situación ha sido trasladada de manera clara a la plantilla, que, junto con el comité de empresa, ha analizado el bloqueo deliberado de la negociación por parte de la dirección".

Como resultado de dicha reunión, y "ante la falta total de avances, se ha decidido convocar una huelga indefinida como única herramienta para defender un convenio digno y desbloquear la situación". La huelga indefinida comenzará el 8 de febrero a las 22,00 horas y se desarrollará en el centro de trabajo.

Asimismo, el comité de empresa ha criticado que en el día de ayer, 4 de febrero, mantuvo una reunión con la dirección de la empresa con el objetivo de hacer entrega del acta de convocatoria de huelga y de la comunicación oficial de la misma. Un encuentro en el que la empresa "se negó expresamente a recepcionar la documentación, rechazando su recogida por los cauces habituales".

Ante "esta negativa injustificada, el comité de empresa se vio obligado a remitir toda la documentación tanto por correo electrónico como por correo certificado; una actuación que evidencia una vez más la falta de voluntad de la empresa para mantener un diálogo social efectivo y basado en la buena fe, y que dificulta todavía más cualquier posibilidad real de entendimiento".

Junto a la convocatoria de huelga, la plantilla también protagonizará varias concentraciones de protesta en el centro para visibilizar el conflicto laboral: 8 de febrero, de 21,45 a 22,15 horas.

9 de febrero, a las 11,00 horas, el comité atenderá a los medios de comunicación en las puertas de la empresa; también se concentrará de 13,30 a 14,30 horas.

La plantilla de Cocatech y su comité de empresa lamentan "la falta de responsabilidad de la dirección que, con su actitud, está empujando de manera consciente a un conflicto laboral que podría evitarse si existiera una verdadera voluntad de negociar".

Desde el comité de empresa "se hace un llamamiento a la unidad y a la participación activa de toda la plantilla, así como a la solidaridad del conjunto de la clase trabajadora, para exigir un convenio colectivo justo, digno y acorde a la realidad del trabajo que se desempeña en la empresa. La lucha es el único camino cuando la empresa bloquea el diálogo".